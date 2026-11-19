Quem não conhece pelo menos um comprador compulsivo? Os jornais de TV são craques em mostrar a hoje tão decantada classe C, que entrou no paraíso do consumo adquirindo o que pode e o que não pode pagar. Na hora de comprar, todas as portas se abrem, mas na hora de pagar, a vaca vai pro brejo, detonando a vida da família e do próprio comprador, que exibe orgulhoso seus carnês, quase sempre de produtos supérfluos.

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Psicólogos já ficharam a tribo como associada a distúrbios de depressão, dependência de álcool ou drogas, ansiedade ou transtorno obsessivo-compulsivo, o atualíssimo TOC. Na prática da vida, seria mais comum acreditar que quem nunca comeu melado...

Mas há casos e casos. Como ocorre frequentemente com mulheres com sintomas de depressão ou desamor, que associam a compra a melhoras no humor, ânimo ou disposição. Desenvolvem compulsão não apenas por causa do prazer e desejo de adquirir o objeto em si, mas por serem bem tratadas por atendentes, pelo ambiente agradável das lojas e shoppings.

Só que esta sensação de bem-estar pela compra é momentânea e, não raro, imediatamente depois a pessoa percebe a gravidade da emissão de mais um cheque, crediário, dívida no cartão de crédito. Para evitar conflitos familiares, até costuma não levar as compras para casa, escondê-las da família ou não desfazer os pacotes.

Há diferenciação nos tipos de consumidores: o eventual compra por necessidade e só o necessário; o impulsivo não consegue resistir ao produto dos sonhos em promoção ou a descontos significativos; e o compulsivo, que acha importante comprar sem considerar nada, tentando compensar distúrbios emocionais por meio dessas aquisições.

Quando o caso é realmente sério, o transtorno tem algumas características, como não resistir ao impulso de comprar objetos desnecessários e não distinguir a diferença entre necessidade e vontade. Compulsão e impulsividade aumentam diante de objetos atraentes e da dúvida de não encontrar mais aquele produto no futuro.

Outros problemas são os gastos desmedidos e aquisições acima do real poder aquisitivo, sem ter dinheiro nem expectativa de poder pagá-las. Muitas vezes, objetos ficam esquecidos no armário. É latente a incapacidade de avaliar riscos. Ou, então, de resistir a promoções e à perda de limite diante de produtos promocionais, que ficam estocados mesmo quando não se precisa deles.

O mais comum é a pessoa exceder limites do cheque especial e cartões de crédito, além de emitir cheques pré-datados. Acumulam-se dívidas ou pedidos recorrentes de empréstimos à família, amigos, agiotas e financiadoras.

Há dificuldade em admitir a existência de um padrão patológico de consumo e de assumir a responsabilidade pelos próprios atos. A pessoa atribui a culpa de seu comportamento à família, ao emprego, ao patrão, à condição social e aos governantes. Reluta em procurar ou aceitar ajuda profissional.

A sociedade que estimula, aceita e enaltece o consumo é a mesma que sofre as consequências dos transtornos originados por obsessões materialistas. Aumenta-se o risco de inadimplência causado por apelos comerciais que multiplicam parcelas, ofertas e liquidações, além de frequentes abordagens como ligações, envios de catálogos, e-mails e cartões de descontos em aniversários.

Muitas pessoas recorrem a agiotas para suprir seus gastos, o que só faz aumentar dívidas e piorar a situação. Isso resulta em sérios prejuízos nos relacionamentos conjugal, familiar e profissional. Não raro, o comprador tem o nome incluído nas listas do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e da Serasa.

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Inclusive, há casos de rejeição por empregadores de candidatos cujos nomes fazem parte dos cadastros do SPC e da Serasa. Também há demissões de funcionários nessas condições, sem se esclarecerem os reais motivos para o desligamento .

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.