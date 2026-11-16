Um gambá inafiançável

A história dos gambás que assolam minha casa continua rendendo. Há gente que se espanta, há gente que telefona dando sugestões de como me livrar deles, há gente bem-humorada, como Antônio de Souza Araújo, que escreve dizendo que o animal é protegido por lei.

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“Brasil de leis estapafúrdias, até minhoca para pescar é crime. Daqui a pouco, o médico que receitar lombrigueiro será preso, pois estará cometendo crime contra o equilíbrio natural”, afirma o leitor.

Há também gente da lei, como o superintendente do Ibama, que perde seu precioso tempo (cujo salário é pago pelo contribuinte) para perpetrar um ofício dirigido a mim (que não recebi), ofício este que ocupou o tempo de um digitador (pago pelo contribuinte), folhas e mais folhas de papel (compradas com o dinheiro do contribuinte), postado (com selos pagos pelo dinheiro do contribuinte) e enviado a algumas das instituições citadas na minha crônica sobre os gambás.

As instituições são: comando da 4ª Divisão do Exército, comando do Corpo de Bombeiros, comando da 8ª Companhia da Polícia Florestal, Liga de Prevenção à Crueldade contra o Animal e, last but not least, meu editor Ângelo Oswaldo, que teve a gentileza de me emprestar o original do tal ofício dirigido a mim, pois não o recebi.

No ofício, além de um arrazoado de discutível composição vernacular, o tal superintendente do Ibama prega à locutora que vos fala o manjado ideário dos ecologistas – o mundo para os animais –, cita “en passant” as penalizações a que tenho direito e faz a peroração da necessidade de equilíbrio do meio ambiente, dizendo que o Ibama está aí para o que der e vier.

Retrato puro do Brasil, da burocracia que o presidente Collor tenta destruir e não consegue, porque tem a sedimentação de cinco séculos. Bastaria o tal do superintendente do Ibama determinar a um de seus funcionários que desse telefonema para o Estado de Minas me informando sobre o que este órgão poderia fazer por mim, ou sugerir o que eu deveria fazer.

Simples, econômico, rápido, eficiente. Estaria poupando seu rico tempo pago pelo contribuinte e de toda a máquina burocrática que ele movimentou para tratar da morte de um gambá.

Na realidade, matar um animal silvestre pode ser crime inafiançável, como ele reza em seu ofício. Mas a lei também faculta que eu defenda minha casa contra invasores – e não especifica se eles são de origem “humana ou animal”. Posto isso, agi no meu direito.

Além do mais, o tal superintendente do Ibama extrapola em sua prédica, pois em nenhum momento fui a meu jardim ou quintal de bodoque caçando gambás que lá existem. Vivemos numa coexistência mais ou menos pacífica, à medida que eles não queiram tomar intimidades e passem a fazer ponto e pasto na minha cozinha.

Outra coisa de que não gostei, no ofício do tal superintendente do Ibama, foi ele tentar me intrigar com meus vizinhos – o Exército Nacional. Adoro a vizinhança, prezo a vizinhança e não vejo por que não possa apelar para sua proteção quando me sentir ameaçada. Não lanço mão dessa ajuda como exorbitância, mas de vizinhos para vizinhos, esquecendo a farda que usam. Tenho sido bem recebida e bem tratada nas minhas necessidades. Deus queira que assim continue a acontecer, com ou sem ameaça do Ibama.

Deste órgão ambiental não recebi nenhuma luz, a não ser a prédica. O tal do superintendente do Ibama não me ensinou, como seria de se esperar, o que fazer com os gambás, como me livrar deles. Devo fazer ofício pedindo a eles que mudem de pouso? Devo promover uma festa no jardim, oferecendo um barril de cachaça e, depois de todos ficarem bêbados, colocá-los numa caixinha e enviá-los para o Ibama?

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Ou será que, por seu amor por animais, pela filosofia que professa que só gente sem cultura não convive bem com eles (no caso, indireta para a locutora que vos fala), devo mandar entregar todos os gambás na casa do tal superintendente do Ibama?

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.