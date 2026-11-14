A incômoda vizinhança dos gambás

Não invento nenhuma teoria – a casa foi criada pelo homem para defender-se das agressões do mundo. Dentro dela, ele se sente protegido, é seu refúgio, sua caverna. E é por isso mesmo que algumas pessoas fazem da casa seu “santo-sanctorum” – onde só entram os eleitos, os amigos do peito, a família, os escolhidos do coração. Acho que tem que ser assim – a casa merece respeito, não é uma porta aberta para as fatuidades sociais. É, como gostam de dizer hoje em dia, o nosso espaço. E nele é que a pessoa se sente resguardada, à vontade, protegida.

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Penso assim – é claro. E é por isso mesmo que fico completamente em pânico e na beira da histeria quando não consigo resguardar minha casa, quando sinto que elementos estranhos interferem em sua segurança. Aconteceu assim quando tive que enfrentar um princípio de incêndio, quando enfrentei uma enchente. Mais do que o trabalho, mais do que o prejuízo, mais do que o susto, o que me marcou o fundo do coração foi essa perda de segurança, foi de certa forma perceber, sem querer, que a casa às vezes pode voltar-se contra seu dono.

É horrível isso – ainda mais quando a pessoa fica por qualquer motivo impotente para se defender. Como aconteceu na última quinta-feira. Há uma hora que a casa descansa, há um hiato de movimento, é quando os trabalhos do dia terminaram e esperam o da noite, no caso o jantar. Quando tenho tempo, vou dar uma olhada na televisão – a casa meio escura, luzes apagadas. É certo que acabo dando uma cochilada, e foi isso que aconteceu na fatídica quinta-feira, quando a empregada, esbaforida, entrou pelo meu quarto adentro com a notícia: tem um gambá em cima da bancada da cozinha.

Estremunhada, quis saber a razão de ele não ter saído porta afora, quando ela chegou. Não podia. Portas e janelas da casa inteira estavam fechadas, por causa dos pernilongos – e também dos gambás.

Pedi que ela voltasse correndo e fechasse a porta da cozinha que dá para o resto da casa, já imaginaram um gambá na sala? Ela voltou, pé ante pé, e arriscou uma olhada na cozinha. O gambá tinha sumido. Corajosa, abriu a porta que dá para a área e começou a procurar o bicho. Ele estava comodamente instalado bem em cima da porta da despensa. A pobre empregada voltou correndo, depois de fechar a porta da cozinha e ficamos, as duas, sem saber o que fazer. Tentou-se tudo: barulho, por exemplo, que não deu certo.

Lembrei-me então dos bombeiros. Eles não salvam gatos presos em árvores e telhados? Quem sabe me livrariam do gambá? Liguei 193. O telefone não deu duas chamadas e foi prontamente atendido. Informei a quem atendeu a minha aflição. O bombeiro-telefonista não teve piedade: a senhora volte até a cozinha e bote o gambá para fora com vassourada. Já pensaram? Eu sem coragem de sair do quarto... E mais ainda: se não tenho coragem de fazer, como é que vou pedir a empregada para ocupar o meu lugar?

Criado o impasse, ficamos as duas espreitando o gambá, que continuava impávido e encarapitado na porta da despensa. Foi aí que me lembrei da minha vizinhança – o Exército nacional. Toda a segurança que qualquer um pediria aos céus e mais uma prestimosidade sem tamanho, foi o Exército que acudiu minha casa no fogo, na água, as suspeitas de ladrão e até no dia em que uma porta blindex explodiu e as empregadas, sozinhas em casa, não conseguiram localizar o estrondo e acreditaram que o mundo estava acabando, ou a casa vindo abaixo.

Despachei a empregada em busca de socorro – e, pouco depois, três soldados entraram casa adentro com a maior boa vontade e deram conta do gambá a golpes de cassetete – e ainda levaram o defunto para jogar não sei onde. Não sem antes engrossar minha estatística: o quartel também está cheio de gambás.

É claro que a brincadeira estragou minha noite e abriu um sério problema a ser resolvido. A quem devo apelar para resolver a situação? Realmente não consigo localizar um órgão competente para combater os gambás que infestam minha região e que certamente por falta do que comer não se dão por achados, invadem o interior das casas, o que não acontece com gambá da roça. Algumas pessoas mais afoitas já me sugeriram dar um porre nos gambás e promover uma matança geral. Quem se encarregaria disso?

Outras, mais atualizadas, sugerem a Polícia Florestal, o Ibama, os extremados ecologistas de plantão, sempre tão dispostos a deitar regras em defesa do equilíbrio da natureza. Só sei que tenho um problema nas mãos – e um problema do tamanho de um gambá não é brincadeira. Principalmente em uma casa com o privilégio de poder ter portas e janelas abertas. Agora estamos literalmente trancados em casa “com os gambás lá fora”, como diz sabiamente minha empregada.

Quem terá a solução?

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* Em homenagem a Anna Marina, o Estado de Minas publica novamente algumas de suas crônicas mais marcantes. Esta coluna foi editada originalmente em 8 de fevereiro de 1992

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.