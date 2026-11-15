Basta uma marretada

Parece que a vida nos ensina tudo, mas, para falar o óbvio, só vivendo para saber. Trabalho desde os 17 anos e não me arrependo dessa precocidade. Acontece que durante todos esses anos, as férias eram sempre em períodos esperados e programados. Não sabia da missa a metade. Minhas férias durante este terrível período de pandemia me mostraram que não pode existir coisa pior na vida de ninguém. Sem trabalhar, os dias ficam completamente vazios, mesmo com home office. E a procura do que fazer acaba dando no mais fácil, que é ligar a TV.

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Curiosamente, parece que o pessoal da área resolveu exorcizar o interesse dos prisioneiros da COVID-19 por esse tipo de distração. O que vemos, o que nos oferecem, são filmes repetidos ad infinitum, sem falar nos seriados. Praticamente todas as estações entram de vez nos repetitivos seriados. Já nem digo séries, que vez ou outra mostram alguma novidade.

O caminho que resta é buscar novidades que nem sempre nos atraem quando a vida está em seu seguimento normal, com obrigações e relacionamentos funcionando dentro do habitual. Nesse “busca que busca”, tenho visto com frequência as séries americanas de decoração, principalmente de recuperação de casas. Em uma semana ou pouco mais, elas são totalmente transformadas a toque de marteladas e maravilhosas máquinas de aplicar pregos e parafusos, o que ainda não vi por aqui.

Esse desmonte é mais do que fácil, por causa da maioria das construções americanas, erguidas com muitas ripas de madeira e paredes de drywall. O que, por coincidência, eu conheço de tanto especular. Tenho um sobrinho que mora no Canadá, numa bela casa de quatro andares que parece de cinema, de tanto conforto e praticidade.

Quem não repara muito no que vê acredita que ela é construída como as nossas: com belas escadas, confortáveis varandas dotadas de espaço para churrasqueira, cozinha que funciona muito bem, banheiros confortáveis.

Como fui ocupar o basement da casa, nunca vi tanto conforto: sala imensa dotada de lareira, decorada com aquário cheio de peixes, chão aquecido e tudo mais que se pode esperar encontrar numa casa daquele tipo.

Por acaso, a curiosidade bateu em uma porta extra do meu quarto, que dava para a estrutura de toda a construção: vi as fundações de todos os andares escorados em ripas de madeira de várias larguras e espessuras, além de paredes que não levam tijolos e reboco: são todas feitas com drywall.

Quer dizer, a construção não leva tijolos, cimento e esses materiais que estamos acostumados a usar por aqui, bastante trabalhosos.

É por isso que gosto de ver programas de TV sobre reforma e restauração de casas. As duplas de profissionais requisitam os donos, seus amigos e familiares, as paredes são quebradas com a maior facilidade, as modificações de espaços são verdadeira brincadeira. Dá uma inveja danada em quem curte essa história de reformar casa. Acho a maior graça, pois nada é aproveitado.

Não tem essa história de reutilizar armários de cozinha, peças de banheiro, decoração de lareira. Tudo é quebrado e jogado fora, mesmo que as peças estejam perfeitas. Não tem aquela história de modificar armários com a mão de tintura colorida ou qualquer puxador.

Fico totalmente encantada. Outro dia, vi a reforma de uma dessas casas em que os puxadores dos armários de cozinha eram pequenas colheres produzidas para serem usadas dessa forma. Como as paredes vão embora de um golpe só, novos espaços e novas aberturas recebem novas janelas ou paredes de vidro. Uma inveja só.

Outro programa mostra a reforma de jardins e espaços que cercam as casas. Deixam evidente a preferência dos proprietários por pequenas quedas d'água, por toldos que serão usados para a montagem da área de refeição ao ar livre e até por lareiras que funcionam no jardim, sobretudo nas regiões americanas onde o frio é grande.

Dia desses, tive a experiência de ver como é botar paredes e tetos abaixo, sem a menor confusão. Uma construtora desmanchou duas casas na rua abaixo da minha para erguer um prédio. Elas foram destruídas a toque de marreta e trator. Cada marretada que davam lá em baixo era tão poderosa que balançava até a mesa da minha sala.

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Aprendi por que a construtora mandou uma equipe fotografar o fundo do meu jardim, chão e tudo mais. O que não aconteceu quando construíram outro prédio que dá literalmente para o fundo do meu jardim. Agora, só estou esperando as escavadeiras começarem a funcionar para instalar as fundações do novo edifício.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.