Indiferença com um serviço básico

Vida de dona de casa é fogo. Guardadas as devidas distâncias, dá tanto trabalho quanto administrar uma firma. E para quem mora em casa, raro é o dia em que não aparece um problema que demanda resolução rápida. Uma das heranças que o amigo Roberto Cohen me deixou foi um faz-tudo, que, além de ser craque em consertos domésticos, tinha mais uma vantagem, que é rara atualmente: era de plena confiança.

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O Marambaia, seu apelido, se foi, vítima de infarto fulminante do miocárdio, apesar de se encaixar no perfil médico recomendado para não sofrer de coração: trabalhava muito, era magro e nada tenso. Com ele não existia pressão, o trabalho era feito dentro de seu ritmo, que sempre foi o mais apropriado.

Além desses pequenos trabalhos que não demandam mão de obra específica, há aquele outro do qual não é possível fugir: a intendência doméstica. Como sou um pouco cheia de manias nesse setor, só faço minhas compras no Carrefour do BH Shopping, onde fui parar na semana que passou. Canseira é pouco, porque faço minha mercearia para, hipoteticamente, durar dois meses. Leva tempo, exige pesquisa e o apoio logístico de uma das minhas funcionárias. Ela está comigo há anos e anos, sabe de tudo o que a casa tem e precisa.

Como não vou ao BH Shopping há algum tempo, gostei das obras feitas ali, das divisões bem definidas entre pedestres e automóveis. As reformas são mais do que elogiáveis, chegaram em boa hora. O supermercado também deu uma mexida total em seu leiaute, mudou gôndolas, disposição de mercadorias, a reforma deixou o espaço mais racional. Mas um defeito continua firme: a oferta de produtos diet é mínima, não consigo entender a razão, uma vez que o número de pessoas que não podem fazer uso de açúcar só aumenta.

Tantas modificações dão a impressão de progresso, até o cliente precisar usar o banheiro do supermercado. Não sei como a Vigilância Sanitária não dá uma chegada lá para ver a derrota que é. Não posso entender como uma empresa multinacional consegue ser tão indiferente no que diz respeito à prestação de serviços básica como ter um bom sanitário funcionando. O negócio está de tal forma que algumas divisórias foram retiradas e os vasos sanitários, ao léu. Outros estão entupidos, outros simplesmente imundos. Será que alguém usa?

Custava colocar uma funcionária tomando conta do ambiente? O supermercado não vai falir por causa disso. Vai oferecer ao consumidor algum conforto e higiene na hora de necessidade. O mais importante desse descaso é que o brasileiro está longe de procurar se defender. Se fosse no país de origem da empresa, certamente alguma dona de casa francesa procuraria o gerente para reclamar.

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É claro que há usuários e usuários. Um tipo de gente acredita que, não estando em casa, pode fazer a falta de educação que quiser. Esse tipo é que costuma fazer mau uso dos serviços oferecidos, não se preocupa com quem vem depois. Me chamou a atenção é a razão de a direção do BH Shopping não botar ordem na bagunça. Porque, honra seja feita, os banheiros que estão sob os cuidados dela são asseados, civilizados.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.