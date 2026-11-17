Uma das minhas manias mais antigas são bons sapatos. Não me esqueço de quando recebi o meu primeiro salário, do emprego que me foi dado por Mário Magalhães, que durante muitos anos foi presidente da previdência dos funcionários públicos, mas achou que já tinha Teixeira da Costa demais no órgão e me empregou na sua seguradora.

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Fui logo comprar um sapato. E na Sloper, a loja mais requintada da cidade. A compra não poderia ser mais impulsiva: o sapato era branco, de salto altíssimo, bom só para festas e de acordo com o vestido, porque não combinava com tudo.



Quando comecei a viajar para o exterior, meus olhos se voltaram para os sapatos Chanel, de preferência aqueles com biqueira preta, uma definição da marca. Como eram muito caros (e continuam sendo), consegui, com muita ginástica, comprar um par bege e preto. Uma alegria só.



Os anos se passaram e descobri, na Itália, a marca que é a minha preferida até hoje: Salvatore Ferragamo. A atração foi imediata e a dedicação vale a pena. O sapato é o mais confortável e duradouro que existe. E como não existe por aqui, só é encontrado em São Paulo, aprendi um truque de antigamente: mandar colocar meia-sola antes que ele acabe. Como meu antigo sapateiro, Carlinhos, é um craque, os sapatos duram e duram. Os mais antigos, que uso para trabalhar, resistem há mais de quatro anos, o que não ocorre com nenhum produto nacional.



Achei o meu modelo predileto também no Canadá, com preços totalmente razoáveis e novidade: uma edição ganhou solado anabela, o que é uma maravilha, pois descansa e facilita o caminhar.



Agora fico sabendo que o sapato que uso, ao qual sou totalmente dedicada, está fazendo 40 anos e é considerado o modelo icônico da marca italiana. Tanto que ganhou campanha digital ousada, com sete influenciadoras internacionais. O modelo se chama Vara, tem salto baixo e laço de gorgorão em cima, além da plaquinha dourada com a marca.



A nova iniciativa #FollowVara é uma campanha digital que abrangerá os continentes. O objetivo é introduzir a nova geração no design que tem sido sinônimo de elegância e força desde que foi criado por Fiamma Ferragamo, filha do fundador da casa, Salvatore, em 1979.



Batizado por Fiamma, Vara se tornou o modelo mais vendido na história da Salvatore Ferragamo. O motivo? Porque cumpre com perfeição a ambição de servir às necessidades das mulheres no mercado de trabalho.



No formato de amêndoas e salto baixo, seguindo os padrões exigentes do legado artesanal da Ferragamo, era imensamente confortável e versátil. No entanto, Fiamma estava determinada a criar um sapato que fosse tão chique quanto prático. E isso ela conseguiu através da adição da fita de gorgorão ajustada pela fivela dourada com a logo da marca.

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O Vara provou ser um sucesso quase instantâneo e hoje, 40 anos depois, a fórmula de Fiamma Ferragamo para um sapato simultaneamente esportivo, elegante, despretensioso e luxuoso continua a ser extremamente relevante.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.