Este boom imobiliário que assola o país, principalmente cidades grandes como São Paulo, Rio e Belo Horizonte, deveria ter contrapartida lógica: o aumento proporcional do comércio de mobiliário, objetos de adorno e decoração. Só que, pela conversa dos profissionais da área, não é bem isso o que anda ocorrendo.

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De certa forma, convencionou-se, pelo menos por aqui, que se apartamento novo não é modificado na planta, deve obrigatoriamente ser modificado depois. No meu pobre entendimento, me pergunto: como é que alguém compra um apartamento na planta para modificar tudo?

Indispensável no listão dos “must have” da decoração mineira é o tal do teto rebaixado com gesso. Pessoalmente, acho uma perda de tempo, mas meu gosto não é o mesmo dos abonados. Assim como detesto teto rebaixado com gesso, detesto a tal cozinha gourmet, que virou símbolo de status.

Você pode ter um apartamento incrível, mas certamente muitos vão torcer o nariz se ele não tiver fogão ou churrasqueira no canto da bela varanda. Mesmo que a dona da casa não saiba fritar um ovo, a tal cozinha é item obrigatório para valorizar o imóvel. No fundo, mas muito no fundo, penso sempre que o lugar vai se transformar em depósito de belos vasos de flores.

Falando nas mobílias, depois que Milão virou programa obrigatório dos profissionais da área, a tendência geral é o tal do “viu um, já viu todos”. Profissional muito boa, amiga minha, desistiu de trabalhar no setor porque ninguém queria fazer casa à sua imagem e semelhança, com sua personalidade, mas igual à da amiga, do conhecido ou do rico do pedaço. Um sofrimento para quem gosta de criar.

Outra doença da época é que não basta apenas ser boa decoradora. A mania são os falsos arquitetos. Gente que nunca passou pela porta da Escola de Arquitetura se intitula como tal, com a maior cara dura. Mesmo tendo talento como apenas decorador, o que deveria bastar.

Penando estão, mais do que todas, as lojas especializadas em peças de época. Como em Milão antiguidade fica na casa dos ricos e fábricas querem é vender design e móvel moderno, ninguém ousa desobedecer à tendência. Quem pensa em comprar uma peça antiga, quando nada para fazer contraste com o espírito milanês, é sempre olhado de nariz torcido. Mas peças em murano estão em alta, depois de penarem durante anos como exemplos de breguice. Ninguém entende, porque na realidade os donos da casa não querem ter dentro dela aquilo que alegra os olhos e aquece a alma, mas o que está na moda.

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É claro que esse estado de coisas não é nenhuma novidade. Mesmo nos tempos em que mídia, cinema e Milão não influenciavam ninguém, a brasileirada costumava deixar de lado a beleza de nossos móveis coloniais para seguir tendências vindas de Paris. Só que, naquela época, a produção era pequena e praticamente artesanal. Então, não era comum encontrar dois aparadores com os mesmos entalhes, ou paredes forradas com o mesmo cetim adamascado. O resultado era sempre mais personalizado, contava muito o gosto da moradora da casa.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.