Minha saudosa e querida prima Naná Gabrich me supria sempre de uma delícia pouco conhecida por aqui: arroz vermelho. Durante muito tempo, ela cultivava o grão em sua fazenda, até que desistiu da tarefa: era para consumo familiar e o plantio era praticamente devorado por passarinhos. Passei muito tempo sem fazer arroz vermelho, até que nos últimos meses tenho recebido um pacotinho cá, um pacotinho lá – alguém se deu ao trabalho de cultivar a delícia. Para mim, uma panelada de arroz vermelho é melhor do que qualquer risoto da vida, exceção para o de trufas brancas, que não tem igual (mas que, de tão raro, só é provado de tempos em tempos).

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Por aqui, ninguém sabia o que era aquela comida. Uma vez ousei fazer uma panelada para servir a amigos. Muitos olhavam de nariz torcido, mas, depois que provaram a novidade, não sobrou grão na travessa. Realmente, é um acepipe dos deuses, mesmo sendo pouco conhecido. E como tem origem bem mineira, merecia ser mais bem divulgado.



Semana passada recebi várias receitas diferentes do grão, algumas bons quebra-galhos. Pesquisa aqui, pesquisa dali, fiquei sabendo, então, que o arroz vermelho foi cultivado na região de Camargue, na França. O grão, que pertence ao subgrupo integral, chegou ao Brasil por meio dos portugueses em meados do século 18 e logo teve seu cultivo proibido pela Coroa Portuguesa por motivos comerciais, o que fez com que a variedade ficasse longe da mesa dos brasileiros por 120 anos.



Não sei como é que ele foi parar em Santa Luzia, onde é bastante conhecido, uma vez que a notícia que recebi conta que ele era plantado clandestinamente em fazendas do sertão nordestino. A realidade é que ele é muito mais nutritivo do que o branco, conta com 15% mais de proteínas, três vezes mais ferro, duas vezes mais zinco, além de conter monocolina (elastina natural), que auxilia na redução do colesterol ruim, LDL e propriedades antioxidantes que evitam o envelhecimento precoce.

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O arroz vermelho tem forte apelo gastronômico, graças ao seu sabor amendoado. Para quem quiser experimentar, a receita é mais do que simples. Precisa de carne de porco (uso sempre suã, que tem mais carne do que costelinha, uma vez que o caldo com osso fica mais saboroso), que é bem temperada e refogada para ganhar cor. Depois, recebe um tanto de água para que a carne fique bem cozida e o caldo saboroso. Nessa altura, coloca-se o arroz para cozinhar. E ainda com muito caldo, acrescenta-se pedaços de batata-doce (não muito pequenos para que não desmanchem) e folhas de repolho rasgadas. Abafa-se a panela e deixe tudo cozinhar bem – mas mantendo o caldo. Não deve ficar como sopa de arroz, mas, quanto mais úmido a mistura ficar, melhor é o sabor do prato.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.