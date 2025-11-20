Comer fora afeta seu intestino? Confira sete dicas para evitar problema

Comer fora se tornou rotina na vida da maioria das pessoas que trabalham. Além disso é um dos prazeres simples da vida, mas refeições em restaurantes, às vezes, podem afetar nosso intestino. Pratos ricos e pesados, com ingredientes escondidos, muitas vezes causam inchaço, desconforto ou digestão lenta. No entanto, sabendo escolher, é possível desfrutar dos pratos favoritos sem sofrer as consequências mais tarde.

Saurabh Sethi, gastroenterologista da Califórnia com formação no Aiims, Harvard e Stanford, compartilha sete regras inteligentes para comer fora que podem prevenir isso. Em post no Instagram, o especialista explica como essas dicas simples podem melhorar a digestão, reduzir o inchaço e o desconforto pós-refeição, além de ajudar a prevenir picos de açúcar no sangue após refeições fartas em restaurantes.

Sethi evita pessoalmente alimentos ultraprocessados, como pratos carregados de emulsificantes e aditivos. Ele explica que esses produtos podem prejudicar a barreira intestinal e desencadear inflamação. Recomenda proteínas magras, como frango grelhado, peixe ou opções à base de plantas, em vez de cortes fritos ou gordurosos. Essas são mais fáceis de digerir e menos propensas a desencadear refluxo ácido. Outro conselho: pedir temperos ou molhos à parte para melhor controlar as porções e evitar a sensação de peso desnecessária.



Para o médico, os vegetais são o segredo do sucesso. Cozidos no vapor, assados ou crus, são indispensáveis, pois fornecem fibras que alimentam a microbiota intestinal. Mas recomenda evitar vegetais fritos.

Escolha carboidratos inteligentes que não causem inchaço e sejam mais suaves para o intestino. Arroz branco, quinoa e batatas assadas são opções simples. Evite purê de batatas com manteiga ou acompanhamentos com queijo, pois deixam o estômago pesado.

Nada de bebidas gaseificadas, nem as dietéticas. Escolham água ou chás de ervas calmantes. Nem precisa dizer que se deve evitar sobremesa rica em açúcar, pois ela causa picos acentuados de glicemia. Recomenda-se sobremesa à base de frutas ou sorvetes. Ela satisfaz a vontade de doce e mantém os níveis de açúcar no sangue relativamente estáveis.

* Isabela Teixeira da Costa (Interina)

