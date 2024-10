Comer fora na Grande BH pode custar quase um salário mínimo

Comer fora em Belo Horizonte está ficando cada vez mais caro. Um levantamento do site MercadoMineiro, em parceria com o aplicativo ComOferta, analisou os preços entre os dias 8 e 10 de outubro e foi divulgado nesta segunda-feira (14/10). Para quem decide almoçar fora todos os dias, o gasto médio pode chegar perto de um salário mínimo. A variação de preços entre os estabelecimentos também é significativa.

Segundo a pesquisa, que consultou 93 restaurantes e self-services, o preço do prato feito (PF) foi o que mais subiu desde janeiro. Com um aumento de 4,78%, o valor médio, que era de R$ 25,29 no início do ano, passou para R$ 26,50.

O valor do quilo, em restaurantes com buffet, aumentou 4,44%, subindo de R$ 64,94 para R$ 67,82, em média. O marmitex grande, que custava R$ 23,24, teve um aumento de 1,5%, chegando ao preço médio de R$ 23,70. Já o suco natural passou de R$ 6,10 para R$ 6,29, enquanto o refrigerante em lata subiu de R$ 5,45 para R$ 5,61.

Caso opte por almoçar todos os dias em restaurantes na Grande BH, o consumidor pode gastar um valor próximo ao de um salário mínimo. Considerando uma refeição de 500g, acompanhada de um suco natural de laranja, o custo mensal em restaurantes por quilo pode chegar a R$ 1.206,20 — R$ 205,80 a mais que o salário mínimo atual, que é de R$ 1.412.

Se a escolha for por um prato feito com suco, o gasto diário médio é de R$ 32,79, totalizando R$ 983,77 ao final do mês, de acordo com o MercadoMineiro.

Por outro lado, se o consumidor preferir comprar um marmitex grande e um suco todos os dias, o gasto mensal será um pouco menor: R$ 899,91, com uma média de R$ 30 por dia.

Variações na Grande BH

Os preços das refeições, além de terem subido, também apresentam grande variação nos 93 restaurantes consultados na Grande BH. A comida a quilo, por exemplo, pode custar de R$ 20 a R$ 179,90, uma diferença de 799%. O valor do prato feito varia 243%, indo de R$ 16 a R$ 55, enquanto o marmitex grande tem uma variação de 142%, com preços entre R$ 11,50 e R$ 26,90.

Em relação às bebidas, o suco natural de laranja pode custar entre R$ 4,50 e R$ 10 com uma variação de 133%. Já o refrigerante em lata varia entre R$ 4,50 e R$ 8,90.

A pesquisa completa pode ser encontrada no site do MercadoMineiro.