Coma lentilhas na virada do ano, elas lhe prometem sorte em 2025

Quer ter sorte e prosperidade em 2025? Não pode faltar lentilha na sua ceia de ano-novo. Ontem, falamos sobre o quanto a leguminosa faz bem para a saúde. Hoje, veja como aproveitar ao máximo os benefícios do ingrediente e duas receitas bem saborosas.

Para aproveitar as propriedades da lentilha, evite o excesso de cozimento (elas cozinham rapidamente, cerca de 15 a 20 minutos). Antes de cozinhar, deixe as sementes de molho por oito a 12 horas. Além de facilitar a digestão, isso reduz os fitatos, que podem interferir na absorção de minerais como ferro e zinco.







Usar caldos caseiros feitos com legumes ou ervas potencializa o sabor da lentilha sem a necessidade de aditivos industrializados. Adicionar ingredientes ácidos após o cozimento, como suco de limão ou vinagre, ajuda na absorção do ferro da lentilha, por conter vitamina C, mas ambos devem ser adicionados após o cozimento para não endurecer os grãos.



Ingredientes: uma xícara de lentilha, duas colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem, uma cebola média picada, dois dentes de alho picados, uma cenoura média cortada em cubos pequenos, um tomate grande picado (sem sementes), uma folha de louro, uma colher de chá de sal (ou a gosto), meia colher de chá de cúrcuma em pó, um quarto de colher de chá de cominho em pó, uma colher de sopa de linhaça dourada (opcional), água quente (de três a quatro xícaras) e salsinha fresca picada, para decorar

Modo de preparo: lave bem as lentilhas e deixe de molho por 12 horas. Isso ajuda a reduzir o tempo de cozimento e melhora a digestibilidade. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva extravirgem em fogo médio. Adicione a cebola picada e refogue. Acrescente o alho e refogue por mais um minuto. Adicione cúrcuma, cominho e cenoura em cubos, misturando bem para liberar os aromas.



Escorra a lentilha que ficou de molho e leve à panela com o tomate picado e a folha de louro. Acrescente três xícaras de água quente, tampe parcialmente a panela e cozinhe em fogo médio por cerca de 20 a 25 minutos, ou até as lentilhas ficarem macias. Se necessário, adicione mais água durante o cozimento para manter a textura desejada.



Quando as lentilhas estiverem macias, tempere com sal e ajuste os sabores. Após desligar o fogo, polvilhe a linhaça dourada por cima para adicionar um toque extra de nutrientes e sabor.



A dica de acompanhamento é a salada de quinoa. Ingredientes: 250g de lentilha cozida, 250g de quinoa cozida, uma cebola picada, suco de um limão, fio de azeite ou óleo de sua preferência, duas colheres de sopa de ervas picadas (salsinha, cebolinha, orégano e/ou hortelã), sal e pimenta-do-reino a gosto, meia xícara de chá de nuts picadas (nozes, castanhas, etc).



Em uma tigela, coloque a lentilha, quinoa, cebola, suco de limão, azeite, ervas, sal, pimenta-do-reino e as nuts. Misture bem. Para dar um toque especial, acrescente grão-de-bico.

* Isabela Teixeira da Costa/ Interina