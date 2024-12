Além de atrair fortuna para o novo ano, lentilha faz bem para a saúde

Não só o Natal é cheio de tradições, a passagem de ano também tem os seus costumes. E não só tradições, mas rituais característicos de cada cultura. No Brasil, um deles é o hábito de comer lentilha na ceia da virada para atrair sorte e prosperidade. O alimento, associado à fortuna, apresenta diversos benefícios para a saúde.



Para incentivar a passagem de ano com mais equilíbrio, a empresa Jasmine divulgou fatos curiosos sobre o alimento. Afinal, lentilha é legume, grão ou semente?



A nutricionista Karla Maciel explica que se trata de semente pertencente ao grupo das leguminosas, a família Fabaceae. “Ela contém os nutrientes necessários para germinar e dar origem a nova planta. O alimento faz parte da família do feijão, soja, ervilhas e grão-de-bico, todos sementes comestíveis que crescem em vagens”, explica.

O termo grão é usado para sementes pequenas e duráveis que podem ser armazenadas e usadas como alimento básico, como feijão, trigo ou arroz. “Assim, embora lentilha se refira à semente específica de uma planta leguminosa, seu uso culinário como alimento a coloca sob o guarda-chuva dos grãos”, detalha a nutricionista da Jasmine.

Excelente fonte de proteína vegetal, a lentilha é muito consumida por vegetarianos e veganos como substituta da carne. Além de proteína, contém fibras solúveis e insolúveis, auxiliando a saúde digestiva e a redução do colesterol. Também traz ferro, magnésio, potássio e fósforo, boa fonte de vitaminas do complexo B, especialmente B9 (ácido fólico).

Segundo a nutricionista, um ponto extremamente positivo do consumo do alimento é sua capacidade de ajudar no controle do peso, pois suas fibras e proteínas provocam maior saciedade, reduzindo a ingestão calórica ao longo do dia.

Rica em minerais, a lentilha é excelente fonte de ferro, auxiliando a reduzir quadros de anemia, especialmente em crianças, grávidas e lactantes. Também fornece magnésio e potássio, fundamentais para a saúde do coração e o equilíbrio eletrolítico. Por ter baixo índice glicêmico, ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, evitando picos de glicose e ajudando a prevenir e controlar o diabetes.



Altamente nutritiva, é recomendada para pessoas de todas as idades – de crianças a idosos. Porém, como qualquer outro alimento, há restrições ou cuidados específicos em alguns casos.

Pessoas com problemas renais mais crônicos, por exemplo, devem ficar atentas, pois a lentilha é rica em potássio e fósforo, nutrientes prejudiciais para quem sofre de doenças graves dos rins e precisa controlar rigorosamente o consumo desses dois minerais.

Quem tem tendência a gases ou desconfortos digestivos deve ingerir lentilha com cautela, assim como pessoas com gota ou problemas relacionados ao excesso de ácido úrico.

* Isabela Teixeira da Costa/ Interina