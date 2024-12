Superstições no Ano Novo: crendo ou não, mal não faz

CUECA E CALCINHA - Quando se fala em cor no réveillon, o mais importante é acertar no tom da calcinha e da cueca, que, para a alegria do comércio, devem ser novos. Para os supersticiosos, uma boa escolha na cor da roupa de baixo aumenta as chances de sucesso no amor. Quem não arrisca não petisca. Foto: reprodução Mercado Livre