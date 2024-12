Quer ter um 2025 sem estresse?

A vida está cada vez mais corrida. As horas do dia parecem que andam mais rápido e nunca o tempo é suficiente para cumprirmos todas as tarefas. As preocupações aumentam a cada dia – e a correria também. Outro dia mesmo, estávamos comemorando datas como Páscoa e Dia das Mães. Quando assustamos, percebemos que o Natal está chegando.



E é neste momento que paramos fazer uma avaliação do que conseguimos realizar, o que deixamos escapar. Do que fizemos e do que deixamos de fazer. De quantas pessoas que amamos e não conseguimos encontrar para tomar nem um rápido café, apenas para dar um abraço e matar um pouco a saudade.



Está na hora de fazer a lista de metas para o próximo ano, com a lista atual cheia de metas não cumpridas, como sempre.



E é neste momento que recebo material de duas profissionais, a psicóloga Cristiane Pertusi e a terapeuta Daniella Vilar, dizendo que é possível ter um 2025 sem estresse. Não queria duvidar da dupla, mas, já duvidando, resolvi ler o material, e então vislumbrei uma luz no fim do túnel. Por isso, decidi colocar aqui a proposta das duas.



Elas afirmam que as metas devem ser ferramentas que impulsionam a vida, e não o peso que a sobrecarrega. Ao criar objetivos para o próximo ano, temos que nos lembrar de que o equilíbrio emocional é essencial.



Metas que respeitam nossas prioridades e nossa realidade atual têm mais chances de serem alcançadas e de promoverem bem-estar. Outro ponto é nos permitir ajustar e adaptar nosso plano ao longo do caminho. Isso é maturidade, não fraqueza. Seguem as dicas:

1. Reflita sobre o ano que passou

Antes de pensar no futuro, dedique um tempo para revisar 2024. Liste as conquistas que fizeram diferença no seu ano e os desafios que você enfrentou. Identifique o que funcionou e o que poderia ter sido feito de outra forma. Isso ajuda a ter uma visão mais clara do que você realmente valoriza e do que deseja aprimorar.



2. Escolha metas realistas

Muitas vezes, colocamos pressão desnecessária ao criar metas que não condizem com nossa realidade atual. Estabeleça objetivos que respeitem seu momento de vida, sua rotina e seus recursos. Pequenos avanços são mais consistentes do que grandes saltos que não se sustentam.



3. Priorize áreas essenciais

Evite a tentação de querer mudar tudo de uma vez. Concentre-se em três áreas que são mais importantes para você, como saúde, trabalho e relacionamentos.



4. Seja específico

Meta genérica, como "quero ser mais saudável", pode ser difícil de realizar. Defina metas específicas como "quero caminhar três vezes por semana". Quanto mais claras forem suas metas, mais fácil será acompanhar seu progresso.



5. Conecte-se com o seu “porquê”

Entender o motivo por trás de cada meta é essencial para mantê-la viva, tornando-se parte do propósito no qual você aposta.



6. Visualize o sucesso

Imagine como será sua vida ao alcançar cada objetivo. Isso reforça a motivação.



7. Planeje um passo de cada vez

Divida cada meta em etapas menores e mais gerenciáveis. Isso evita a sensação de sobrecarga.



8. Monitore seu progresso

Ter o registro do que você está realizando é uma das formas de manter a motivação.



9. Celebre pequenas conquistas

A jornada é tão importante quanto o destino.

*Isabela Teixeira da Costa/ Interina