Veja dicas para evitar "erros fatais" na festa de fim de ano da firma

Na semana passada, a filha de uma amiga da coluna participou, pela primeira vez, da festa de confraternização da empresa na qual está estagiando. Chegou em casa contando para a mãe as situações inconvenientes que presenciou.



Para falar a verdade, “erros” de comportamento são mais comuns do que imaginamos em eventos corporativos. Muito provavelmente, a maioria das festas já deve ter ocorrido, pois estamos a uma semana do Natal. Ainda assim, vale a pena falar sobre isso para que as pessoas fiquem atentas a atitudes que podem prejudicar sua vida profissional. Algumas, aliás, são muito óbvias.



De acordo com Vanessa Chiarelli Schabbel, diretora-executiva da Bop Comunicação Integrada, é comum ver colaboradores cometendo “deslizes” nesses eventos. Beber em excesso é apenas um deles.

É preciso estar ciente de que não é porque é festa que está tudo liberado. Vanessa aponta a seguir erros que podem ser evitados:



1. Beber em excesso

Mesmo que seja clichê, as pessoas cometem muito esse erro, que acaba desencadeando diversas consequências. Perder o controle por causa da bebida pode causar situações embaraçosas e comprometer sua reputação. É importante saber os limites e consumir bebida com moderação, alerta a especialista.



2. Esquecer o dress code

Vestir-se de maneira inadequada ao contexto do evento pode transmitir mensagem equivocada. A dica é consultar o convite ou perguntar ao organizador. A questão da roupa é um problema. A chefia fala para não se vestir de forma inapropriada, evitar decote e roupas muito curtas, mas o parâmetro de um não é o mesmo do outro. Neste momento, entra o ruído na comunicação. Se a funcionária está acostumada a frequentar roda de samba e baile funk, o padrão de curto e decotado é outro, bem diferente.



3. Evitar interações sociais

Nem todas as pessoas gostam da ideia de uma festa com as pessoas da empresa. Muitas tendem a evitar interações sociais, o que pode ser um erro. Ficar isolado ou só conversando com os colegas mais próximos demonstra falta de interesse pela equipe como um todo. O ideal é usar o momento para se aproximar de pessoas com quem você não trabalha diretamente ou não convive diariamente.



4. Comentários inapropriados

O momento é de descontração, mas piadas de mau gosto, assuntos polêmicos e fofocas provavelmente vão gerar desconforto ou mal-estar. A dica é apostar em temas leves e neutros.



5. Confundir informalidade com intimidade

Apesar do clima descontraído, trata-se de um evento profissional. Por isso, exageros devem ser evitados, recomenda a especialista. Ou seja, proximidade demais, gestos excessivos de carinho e atitudes invasivas.



6. Não deixe de ir à festa

Muitas pessoas não vão a esse evento corporativo, o que é um grande erro. “É fundamental comparecer à confraternização da empresa. Não ir gera péssima imagem para o colaborador. A dica é: mesmo que seja para ficar pouco, participe”, finaliza Vanessa Schabbel.

Resumindo: dance e se divirta, mas com moderação.

* Isabela Teixeira da Costa/Interina