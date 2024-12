Ações solidárias fortalecem o espírito de Natal em Belo Horizonte

Natal é uma data celebrada em todo o mundo, praticamente. É a comemoração do nascimento de Jesus Cristo, o maior presente de Deus para nós. Por isso, com a data nasceu a tradição da troca de presentes como símbolo da homenagem ao nascimento do Salvador.



Mesmo com o comércio explorando muito este período, nasce no coração das pessoas um desejo muito grande de ajudar o próximo, floresce mais ainda o espírito de solidariedade. Muitas pessoas se unem para organizar e proporcionar natais especiais para creches, asilos, abrigos, hospitais e comunidades.



Uma dessas ações, que existe há mais de 40 anos, é comandada pela professora Maria José Marinho, sua equipe, alunos e amigos. Eles fazem o Natal do Instituto Ramacrisna, que assiste a cerca de 60 idosos, levando para eles um pouco de amor e alegria. Nesses anos todos, ela sempre contou com a colaboração da Drogaria Araujo.



“A arte de dar e receber representa uma das transmutações de energias positivas que fluem de quem oferta para quem recebe, incentivando elos de amor, sentimento que precisa ser fortalecido para manter a constante corrente que emana harmonia e paz”, diz Maria José, que pede a contribuição de todos para enriquecer a festa.



O Natal para os idosos do Instituto Ramacrisna é organizado pela vice-presidente da entidade, Solange Bottaro, e equipe. Este ano, será realizado no próximo sábado (21/12), às 8h, na sede em Betim. A data é esperada ansiosamente pelos idosos. Pede-se doação de verba para adquirir comidas e bebidas para o café da manhã, além de presentes que serão dados aos internos.



Organizadores reforçam que todos que contribuem são bem-vindos para participar da manhã festiva e ajudar na distribuição dos presentes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3223-8340 ou WhatsApp (31) 99145-7178.



“A prática da caridade é notável indicador de elevação espiritual, uma das práticas que mais caracterizam a boa essência do ser humano.”



Outro que faz grande campanha de arrecadação é o médico Gustavo Aquino. Ele montou árvore de Natal com mais de seis metros de altura na entrada de sua Concept Clinic, que ocupa a mansão na esquina de Avenida Olegário Maciel com Rua Gonçalves Dias, em Lourdes. Ficou maravilhosa e está chamando a atenção de pedestres e motoristas.



Seria apenas mais uma decoração de Natal de bom gosto, não fosse a ação que Aquino e equipe criaram. As portas do jardim estão abertas para quem quiser ver de perto a bela árvore e tirar fotos. Ao lado, explica-se que a campanha arrecada presentes para crianças, que serão doados a moradores do aglomerado da Serra.



Não precisamos nem lembrar as cartinhas enviadas para o Papai Noel dos Correios. As crianças as escrevem com a certeza de que serão respondidas. Alguns pedidos são de cortar o coração. Já pegou a sua?



Esses são apenas três dos inúmeros movimentos que existem pela cidade. Com certeza, se você procurar entre seus amigos, encontrará mais de duas oportunidades de ser solidário neste Natal.

* Isabela Teixeira da Costa/ Interina