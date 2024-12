Existe uma bolsa ideal para seu tipo de corpo? Confira dicas de estilistas

Bolsa é um acessório indispensável no guarda-roupa feminino – e de uns tempos para cá, no masculino também. Não é apenas um lugar de armazenamento para necessidades. A bolsa muda completamente o visual. Pode torná-lo mais elegante, moderno, arrojado, exótico ou, simplesmente, destruí-lo por completo. Muitas vezes, a bolsa ajuda a corrigir as deficiências corporais ou, ao contrário, acentua os defeitos.



Por isso é muito importante saber escolher este acessório. Os estilistas italianos elaboraram uma série de regras que ajudarão o leitor a escolher facilmente uma bolsa que seja adequada ao seu tipo de corpo.

Ao escolher o formato de uma bolsa, deve-se levar em consideração a regra do contraste entre o formato da bolsa e o do tipo de corpo. Isso significa que se você tem um corpo com sobrepeso e é mais baixa sua bolsa deve ser longa e de formato quadrado. Se você for alta e magra, sua bolsa deverá ser mais larga do que longa e ter um formato mais redondo. Assim, a bolsa equilibra as formas do seu corpo.

Ao escolher uma bolsa pelo tamanho, há uma regra oposta em ação: o tamanho da bolsa deve corresponder ao tamanho do corpo. Se você é pequena, deve escolher uma bolsa pequena. É uma má ideia carregar uma bolsa grande que ficará desproporcional em comparação ao seu corpo. Se seu tipo de corpo for alto e/ou pesado, é melhor escolher uma bolsa grande. Bolsas pequenas só acentuarão ainda mais seu corpo grande.



Falando sobre as últimas tendências da moda, todos os designers e estilistas europeus preferem usar bolsas grandes em vez de pequenas.



Bolsa de ombro ou bolsa com alças curtas? Se você tem seios muito grandes ou ombros largos, deve evitar bolsas de ombro com alças longas. Você também deve evitar bolsas grandes. A melhor opção é uma bolsa com alças pequenas, que pode ser carregada nas mãos. Ou, como opção, uma bolsa com alça longa, que ajuda a desviar a atenção da parte superior do corpo para a parte inferior com menos problemas.

Para quem tem coxas largas ou abdome proeminente, ao contrário, seria melhor escolher uma bolsa de ombro com alças e evitar carregar bolsas com alças longas. Nesse caso, você precisa mudar o foco para o topo do seu corpo a partir da parte inferior.



Estilo da bolsa: acredita-se que bolsas médias e grandes combinam melhor com roupas casuais e do dia a dia. Bolsas pequenas deixam sua imagem mais elegante e, portanto, são mais adequadas para uma saída à noite em um restaurante ou em uma boate. Por isso, pequenas clutches são tão populares.



É totalmente errado combinar um vestido longo de noite com uma bolsa grande ou até média. Bolsas estilo mochila deixam sua imagem mais esportiva, infantil ou turística, portanto, homens ou mulheres que usam roupas elegantes ou de negócios devem evitar esse tipo de bolsa. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)