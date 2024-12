BH tem Casa do Papai Noel. Confira ingressos e dia gratuito

Foi inaugurada na quarta-feira (11/12), no Parque do Palácio, a Casa do Papai Noel. O Palácio das Mangabeiras, instalado dentro do Parque do Palácio, se transformou em um cenário natalino encantador. Projetada pela arquiteta Cynthia Silva, a casa oferece uma experiência única, fugindo do tradicional, mas mantendo toda a magia do Natal.



“Estamos criando uma ambientação com elementos naturais, tons neutros e detalhes que remetem a um cenário nevado, tudo pensado para encantar crianças e adultos”, destaca a decoradora.



Além de tirar fotos com o Papai Noel em um ambiente lúdico, o público poderá participar de uma programação especial, organizada pela Aldeia Curadoria e Movido a Fantasia, com atrações gratuitas e pagas, como contação de histórias, gincanas e oficinas diversas.



Claro que para a experiência natalina ser completa, tem uma área voltada para a gastronomia que, garantem os organizadores, está bem diversificada, por conta do Zuzunely, da chef Bruna Haddad, e do restaurante Botânico.



O Zuzunely fica em frente ao trepa-trepa e oferecerá um serviço takeaway, ideal para quem deseja fazer piqueniques nos jardins do parque. Quem deseja curtir essa vibe, deve levar cangas ou toalhas. O menu inclui pratos preparados em sua padaria artesanal, como bagels, waffle de pão de queijo, bolos, cookies, muffins e sodas italianas, perfeitos para acompanhar os momentos de lazer. Além disso, o Zuzunely atenderá na área da piscina e na tenda ao lado do Botânico.



O Botânico será um ponto central da programação, com atividades infantis, como oficinas e apresentações, proporcionando uma experiência integrada para toda a família. O cardápio inclui opções voltadas para as crianças, como picolés, açaí, pizzas, hambúrgueres, pães de queijo, coxinhas e batatas fritas, além de bebidas como água, sucos, refrigerantes e água de coco. Para os adultos, há cervejas e vinhos, tornando a experiência ainda mais completa.



O público poderá fazer um ensaio fotográfico com a fotógrafa Jéssica Metz no Quarto do Papai Noel, de quarta a domingo, das 9h às 18h, no segundo andar da Casa do Bom Velhinho.



A entrada na próxima quarta-feira (18/12) será gratuita, bem como as fotos com o Papai Noel – das 13h às 17h. Nos demais dias, de quinta a domingo, os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Para facilitar o acesso, com apoio da Codemge e Secult, vans fazem o trajeto Praça da Liberdade/Parque do Palácio/Praça da Liberdade, às quartas e domingos, integrando o Parque do Palácio ao Natal da Mineiridade. A primeira van deixa a praça às 9h, e a última retorna do parque às 17h30.



Vale informar que a Cidade do Natal, que a titular da coluna divulgou semana passada, foi cancelada de última hora, mas a organização garantiu que haverá algumas atividades para crianças no jardim.

* Isabela Teixeira da Costa/Interina