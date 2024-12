Confira os benefícios que o mel pode trazer para a pele e o cabelo

SIGA NO

Neste fim de semana, de sexta (6/12) a domingo (8/12), a Coopmeli – Cooperativa de Meliponicultores de Minas Gerais – promove o curso “Manipulação e cosmetologia com produtos das abelhas sem ferrão”. Oportunidade única para quem atua no ramo, porque quem vai ministrá-lo será a bióloga Genna Sousa, uma das maiores referências em meliponicultura e bioecologia de abelhas no Brasil.



O curso é aberto para meliponicultores, profissionais da beleza e estética, amantes da sustentabilidade, empreendedores da beleza natural e entusiastas da cosmética natural interessadas em descobrir fórmulas cosméticas naturais e de alta performance que envolvem os produtos das abelhas sem ferrão nativas do Brasil.



Os cosméticos com mel podem trazer vários benefícios para a pele e o cabelo. Por ser absorvente natural de umidade, o mel fornece hidratação às camadas superiores da pele e do cabelo. Nutre, repara, reduz manchas e sinais de envelhecimento, clareia e ilumina a pele, ajuda na cicatrização de lesões pequenas. Regula o pH e protege as células contra danos.



Para os leigos, meliponicultura é a criação racional de abelhas nativas sem ferrão em caixas de madeira para a produção de mel, própolis, cera, samburá (pólen) e mais de 100 subprodutos, como cosméticos e bebidas.



A partir do conhecimento e manejo dessas abelhas, é possível promover serviços de otimização dos sistemas de produção alimentar, além de atividades de preservação do meio ambiente, tanto aquelas relacionadas à educação ambiental quanto à recuperação de áreas desmatadas e degradadas.



O Brasil é o país que possui a maior diversidade de abelhas nativas sem ferrão do mundo, com cerca de 300 espécies catalogadas. Elas são as principais responsáveis pela polinização.



Promover atividades de capacitação nessa área é a possibilidade de gerar novos empregos e de movimentar a economia local, ao mesmo tempo em que contribui para a preservação dos ecossistemas do território mineiro, em um momento em que a valorização e o incentivo de atividades sustentáveis se faz tão necessária em um contexto global. Segundo biólogos, a criação racional das abelhas é a garantia de um futuro certo.



O curso “Manipulação e cosmetologia com produtos das abelhas sem ferrão” será dado na Avenida Prudente de Morais, 1.250, Bairro Cidade Jardim. Informações pelo WhatsApp (31) 99864-0042.