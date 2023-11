Por meio do projeto Poliniza BH, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) inaugurou, nesta terça-feira (7/11), o "Meliponário Biofábrica" para criar abelhas sem ferrão. Além da produção de mel, o objetivo é promover a polinização. São sete espécies diferentes, escolhidas por serem dóceis e terem a capacidade de se adaptar no meio urbano.

De acordo com o prefeito Fuad Noman (PSD), a meta “é criar as condições para que Belo Horizonte volte a ser aquela cidade verde, que tenha uma condição de absorver o gás carbônico e trazer melhor condição para a população”.

Os cidadãos também serão incluídos no projeto e poderão cultivar as abelhas em casa. O biólogo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Thiago dos Santos, explica que, até 49 enxames, não é preciso registrar o criadouro junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) ou na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater).

Leia também: BH ganha primeiro museu do Brasil a contar história da extensão rural

Se o cidadão tiver 50 ou mais enxames, o meliponário deve ser registrado, mas o processo não tem custo. “Se tiver alguma finalidade comercial, tem de registrar. Mas todo esse registro é gratuito, seja na Emater, seja no Ibama”, pontua.

Como fazer um meliponário em casa

Quem tiver interesse em ter seu próprio criadouro pode atrair as abelhas com iscas-pet. Esses insetos, com o ferrão atrofiado, são dóceis, mesmo em situações em que estão estressadas pelo convívio com pessoas.

“Essas espécies são de abelhas que não são agressivas. São abelhas que estão no meio de muitas pessoas, uma situação até estressante para elas, mas que não tem problema nenhum para as crianças”, explica o biólogo.

As abelhas ficam espalhadas, naturalmente, por toda a cidade. No Meliponário Biofábrica, os cidadãos podem participar de oficinas para aprender a fazer as iscas-pet, que atraem especificamente as abelhas domesticáveis. A técnica consiste em usar uma garrafa pet para simular um local favorável para a criação de um ninho de abelhas.

De acordo com Thiago, um estudo da Universidade Federal do Ceará relaciona a polinização feita pelas abelhas à produtividade de hortas, principalmente em relação ao tomate.

“Existe um estudo desenvolvido na Universidade Federal de Ceará em que eles abordaram a efetividade da polinização do tomate com algumas abelhas, e existe uma melhora realmente significativa. Esse aumento de 70% é dado não só da produção do tomate como outras culturas agrícolas também”, lembra.