As estações de saúde vão atuar no monitoramento de pacientes com câncer

Nessa segunda-feira (6/11), o médico Felipe Toledo, diretor de Telemedicina do Hospital Hélio Angotti, de Uberaba, no Triângulo Mineiro, usou o plenário da Câmara Municipal de Frutal (CMF) para confirmar a concretização de duas unidades de telemedicina do hospital de oncologia para as cidades de Frutal e Fronteira, também localizadas no Triângulo.

Segundo Toledo, os projetos já estão prontos e os recursos, em torno de R$ 3 milhões, provenientes de emendas parlamentares e de um leilão beneficente, já estão na conta do hospital.



“Hoje (ontem) estivemos em Frutal para definir o local exato onde será a unidade do hospital na cidade, que tem previsão para ficar pronta em março do ano que vem”, adiantou.



Ainda conforme o médico, as novas unidades do hospital, denominadas de Estação de Saúde Hélio Angotti, vão atuar no monitoramento de pacientes com câncer através de tecnologia móvel, que permitirá a realização de exames a distância, consultas, avaliações, orientações e agendamentos.



Toledo destacou, também, que o Ministério da Saúde autorizou a telemedicina no Brasil de forma oficial no dia 22 de dezembro do ano passado. “Montamos um grande projeto que é voltado para o desenvolvimento de um aplicativo que estará instalado no celular do paciente, com toda a interface do atendimento, agendamento, esclarecimento e acompanhamento que ele precisa ter, tanto antes como depois do tratamento (...), o paciente terá uma equipe multidisciplinar cuidando dele por meio desse aplicativo que o Hospital Helio Angotti desenvolveu e está em fase final de implantação”.



Além disso, o diretor de Telemedicina do Hospital Hélio Angotti ressaltou que as novas unidades em Frutal e Fronteira também serão voltadas para atender os pacientes em consultas e exames especializados. “Isso para que a gente encurte o tempo entre o diagnóstico e o acesso do paciente ao Hospital Hélio Angotti, em Uberaba”.



Em cerca de 50 cidades



Ainda conforme o médico, um projeto macro de estações de Saúde Hélio Angotti já foi apresentado e aprovado pelo Ministério de Saúde, sendo que o mesmo vai englobar mais em torno de 50 cidades do Triângulo Mineiro e regiões noroeste de Minas Gerais. “Futuramente vamos fazer uma grande rede de atendimento não só presencial do ponto de vista das unidades, como também através do aplicativo”, finalizou.