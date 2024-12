Quermesse da Mary estreia sua edição de Natal nesta sexta-feira

Acredito que todo mundo que atua no ramo da moda conhece Mary Arantes ou Mary Design, como era conhecida quando dominava o ramo de bijuterias. Pois essa artista, que transpira criatividade, decidiu “fechar” sua marca. Mas engana-se quem pensa que a pessoa física ficou parada.



Mary é inquieta e começou a viajar por Minas Gerais, principalmente sua região natal, o Vale do Jequitinhonha e ver o que estava acontecendo por lá em termos de arte local. Foi o que bastou para incomodar a criativa artista. Ela não podia ver tanto talento e não fazer nada. Começou a trazer os artesãos e fazer exposições coletivas em seu amplo espaço na Serra, onde era seu showroom.

Assim nasceu a Quermesse da Mary, que passou a ter várias edições ao longo do ano. Cada uma tem um tema: bordados, cerâmica, pintura etc. Ou é por data: Dia das Mães, Natal, como é o caso da próxima edição que começa nesta sexta-feira (6/12), e vai até domingo (8/12).

A edição de Natal tem uma característica particular. Um mix variado de produtos artesanais de qualidade, para dar opção de diversidade em presentes de Natal, além de sempre abraçar um projeto social. E todas as quermesses têm um setor voltado para a gastronomia.

Esta edição vai mostrar ao público mais uma leva de novos criativos locais e de outros estados, com trabalhos incríveis. Afinal, a Quermesse da Mary sempre foi lugar de valorização do autoral, do feito à mão, da pequena escala de produção, da conscientização cada vez maior com uma cadeia de produção e consumo consciente. Todos que expõem fazem de tudo: criam, compram materiais, produzem, postam nas mídias sociais, vão ao correio, fazem entregas e tantas outras missões.



A grande maioria não possui loja e um evento como esse é a grande oportunidade de mostrar ao público suas criações, momento de escuta, de contar sobre a história por trás de cada produto. A Quermesse da Mary é uma grande incubadora de talentos. Muitos deles recebem mentoria da Mary Arantes, com dicas especiais e muitas vezes prestando curadoria, gratuitamente, para marcas. Consultorias que podem durar meses, até chegar o dia da estreia e do batismo no evento.



Nesta edição, estão expondo a joalheira carioca Lívia Canuto, a ourives Ana Queirós, Deise Reis com trabalho em estanho, Moon Ateliê e Gissa Bicalho com suas lindas bijus em acrílico. Na linha de perfumes, tem a cosméticos Be. Nato, os lindos e trabalhados sabonetes da Perfetto, arranjos do Seu For. Vários ceramistas estarão expondo, entre eles Ana Ricciardi, Marly Mattos, Cassia Adi.



Natália Dornellas estará com seus produtos, divulgando o valor da idade com sua Avosidade, e Patrícia Espírito Santo com suas doações em benefício do seu trabalho de costura na África. Cláudia Chiaria com seus trabalhos em madeira também marca presença. E mais: Priscila Torres Bolsas, Doiselles roupas em crochê, Lote e Lotezim mod mãe e filha, Maria Barbosa Pijamas, Urda roupas de tear e muita, muita gente mais.



O funcionamento da Quermesse da Mary será nesta sexta e sábado (6 e 7/12), das 10h às 19h; e domingo (8/12), das 10 às 17h, na Rua Ivaí, 25, no Bairro Serra.