Estudo aponta que suco de cereja ácida pode ter um impacto modesto no sono de adultos mais velhos com insônia

Neste mundo agitado em que vivemos, cheio de distrações e enormes listas de tarefas, ter uma boa noite de sono parece um sonho ilusório. Com a enxurrada de remédios para dormir, dicas e truques alegando ser a bala mágica, descobrir o que realmente funciona pode parecer impossível.

Com suas supostas propriedades anti-inflamatórias e altos níveis de melatonina reguladora do sono, o suco de cereja ácida vem sendo promovido como um remédio natural para melhorar a qualidade e a duração do sono. Mas será que funciona ou é apenas mais um modismo?



Estudo de 2010 publicado no Journal of Medicinal Food sugeriu que uma mistura de suco de cereja ácida pode ter impacto modesto no sono de adultos mais velhos com insônia, mostrando efeitos semelhantes aos encontrados em estudos sobre melatonina e valeriana, dois dos auxiliares naturais do sono mais pesquisados.



No entanto, o estudo vem com limitações. O período de tratamento foi de apenas duas semanas e as estratégias de dosagem não foram claramente definidas, deixando muitas perguntas sem resposta. Um dos principais autores do estudo, Wilfred Pigeon, doutor em psicologia clínica, professor de psiquiatria no Centro Médico da Universidade de Rochester e diretor do Laboratório de Pesquisa do Sono e Neurofisiologia, expressou ceticismo sobre a eficácia do suco.



Usando polissonografia – ferramenta de diagnóstico em medicina do sono –, pesquisa de 2018 envolvendo oito pessoas descobriu que os participantes com insônia que beberam suco de cereja ácida experimentaram aumento médio de 84 minutos em seu tempo de sono. A eficiência do sono também aumentou no Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh.



Meta-análise de 2020 que examinou a eficácia de vários tratamentos para insônia em idosos, revelou que intervenções não farmacológicas – incluindo suco de cereja ácida, programas de redução de estresse por meio da atenção plena, acupressão e acupuntura – mostraram maior eficácia em comparação aos grupos que não fizeram ou não participaram desses tratamentos, embora com evidências limitadas.



Além disso, revisão sistemática de 2024 focada em intervenções nutricionais para distúrbios do sono relacionados à menopausa descobriu que certas estratégias, como incorporar alimentos ricos em triptofano e suco de cereja ácida, podem melhorar vários aspectos do sono.



Emma Laing, nutricionista da Academia de Nutrição e Dietética, explica que o suco de cereja ácida contém componentes benéficos como melatonina e triptofano, que podem desempenhar um papel na promoção da duração e qualidade do sono.

Pesquisadores estão investigando se o consumo dessas cerejas pode ajudar a reduzir a inflamação e aumentar a produção de melatonina e serotonina pelo corpo. Um mecanismo potencial por trás desse efeito são as propriedades anti-inflamatórias das cerejas ácidas, pois a inflamação é conhecida por interferir no sono.

Emma Laing também observou que outros alimentos ricos em triptofano – como laticínios, nozes, ovos, frutos do mar e carne –, bem como alimentos ricos em polifenóis, como frutas e vegetais de cores vivas, também promovem a qualidade e a duração do sono. A nutricionista observou que a quantidade precisa de suco de cereja ácida necessária para beneficiar os padrões de sono ainda não foi estabelecida.

Se você está pensando em adicioná-lo à sua dieta, é essencial consultar um especialista em sono ou um nutricionista registrado para garantir que seja seguro para você, especialmente se tiver alguma condição médica ou estiver tomando medicamentos como anticoagulantes.