Sob Trump, mundo corporativo abandona a agenda ESG

Diante do discurso de Donald Trump contra a diversidade e em prol dos combustíveis fósseis, como ficarão os debates em torno da agenda ESG (sigla para boas práticas sociais, ambientais e de governança) dentro das empresas? A julgar por aquilo que as big techs e o Vale do Silício estão fazendo, essa pauta será negligenciada. No Brasil, a temática é usada com frequência em ações de marketing – hoje em dia, toda companhia se declara ambientalmente e socialmente correta. Projetos de preservação de florestas e de reciclagem de materiais, produção e uso de combustível renovável, programas de inclusão, trabalhos de apoio a comunidades, tudo isso será agora abandonado? No desejo de se alinhar a Trump, grandes corporações americanas como Walmart, Google, Microsoft e Meta anunciaram o fim de suas ações para inclusão, e a tendência é de que o movimento se espalhe pelo mundo. Ou seja, há uma chance nada desprezível de que chegue ao mercado brasileiro.



COP30 será enorme desafio

Não poderia existir momento mais desafiador para sediar uma edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança de Clima. Programada para novembro, em Belém, no Pará, a COP30 enfrentará o desprezo do novo governo dos Estados Unidos em relação a temas como transição energética e emissões de carbono. Como se não bastasse, as metas discutidas em encontros anteriores não foram atingidas, o que mostra a pouca disposição dos governos para encarar de frente as mudanças climáticas.



Tarifas dos Estados Unidos

podem custar bilhões ao Brasil

Qual será o impacto para as exportações brasileiras se o governo Trump aplicar tarifas comerciais, conforme prometido em diversas ocasiões? O Bradesco fez a conta. Uma penalização de 10% sobre todos os produtos exportados pelo Brasil resultaria em prejuízos de US$ 2 bilhões para a balança comercial do país. Caso as tarifas sejam elevadas para 25% o efeito negativo seria de US$ 5,5 bilhões. Atualmente, a maior parte das exportações brasileiras para os Estados Unidos não sobre qualquer taxação.



Aeroporto de Guarulhos receberá

R$ 1,4 bilhão em investimentos

A GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, anunciou investimentos de R$ 1,4 bilhão para a modernização do local. Os aportes deverão ser feitos na revitalização de dois terminais, na instalação de novos equipamentos para controle migratório e em melhorias nas áreas de check-in, entre outras iniciativas. Atualmente, passam pelo aeroporto, em média, 120 mil passageiros por dia, que embarcam para mais de 100 destinos nacionais e internacionais.

Rapidinhas

A Watts, marca do grupo Multi que fabrica motos elétricas, avança no Brasil. Em 2024, suas receitas cresceram 50% versus o ano anterior, o que consolida a empresa como líder do mercado de modelos elétricos de duas rodas. Atualmente, as vendas B2B – para o segmento corporativo – respondem por 20% do faturamento da startup.

O grupo francês LVMH, dono de marcas como Louis Vuitton, Moet Hennessy e TAG Heuer, voltou a ser a empresa mais valiosa na Europa. Avaliado em US$ 356 bilhões, o conglomerado ultrapassou a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, fabricante do remédio para emagrecer Ozempic e que enfrenta o avanço da concorrência.

As vendas globais de veículos cresceram modestos 2% em 2024, para 89 milhões de unidades. Os dados da consultoria GlobalData mostram também que o melhor desempenho veio da Europa Oriental, com avanço de 15%. Principal mercado do mundo, os Estados Unidos tiveram o melhor ano desde a pandemia, com 16 milhões de carros emplacados.

Um relatório do banco americano Bank of America (BofA) distribuído a clientes coloca em xeque a fusão entre as aéreas Azul e Gol, diante da concentração de mercado que o negócio provocaria. “Vemos a aprovação como desafiadora dado que as empresas têm uma fatia de mercado de 61% dos passageiros domésticos do país”, diz o documento.

5%

foi quanto caiu o Investimento Estrangeiro Direto (IED) no Brasil em 2024, segundo a Agência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad). No mundo, a queda foi maior, de 8%

“Francamente, ataques do tipo ‘todo mundo é Hitler’ estão tão desgastados”

Elon Musk,

em uma mensagem publicada em sua plataforma X. Em comício de apoio ao presidente dos Estados Unidos, Musk fez um gesto similar a ato nazista