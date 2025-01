Discussões sobre o Pix desviam atenção de problemas mais urgentes

As discussões a respeito do monitoramento do Pix, que nos últimos dias mobilizaram do presidente Lula ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad (foto), mostram a lamentável falta de foco do governo para as questões que realmente interessam. Em vez de responder a provocações de deputados da oposição – que desejavam apenas tumultuar os debates e gerar engajamento –, Lula e Haddad deveriam se debruçar sobre temas verdadeiramente relevantes para o país. Eles, obviamente, não são poucos. O que é preciso fazer para melhorar o ambiente de negócios? Que estratégias deveriam ser criadas para aumentar a produtividade? Como reduzir os nós burocráticos que sufocam o setor produtivo? Quais medidas poderiam ser adotadas para estimular o empreendedorismo? Como impulsionar a qualidade de vida para a população? Enquanto permanecer preso a debates estéreis, o país continuará adiando soluções urgentes para o desenvolvimento econômico.



BYD fecha 2024 com recordes no Brasil



A derrapada da montadora chinesa no episódio dos trabalhadores em situação análoga à escravidão em sua fábrica em Camaçari, na Bahia, não provocou efeitos na reputação da empresa. Basta olhar o desempenho da marca no mercado brasileiro em 2024 para comprovar essa percepção. No ano passado, a BYD emplacou no país 76,7 mil carros elétricos e híbridos plug-in, o que representou um avanço de 328% em relação a 2023. O Dolphin Mini, com 20 mil modelos vendidos, liderou a arrancada chinesa.



Randon vai às compras no mercado internacional



A brasileira Randon, maior fabricante de reboques e semirreboques da América Latina, está de olho em oportunidades além das fronteiras brasileiras. Na última sexta-feira, a empresa fechou a compra, por US$ 123 milhões (cerca de R$ 74 milhões), da fornecedora americana de autopeças AXN. No ano passado, a Randon já havia incorporado a mexicana Kuo Refacciones e a inglesa EBS. A AXN é uma das principais fornecedoras de eixos e suspensões para semirreboques dos Estados Unidos.



Cinemas brasileiros têm melhor resultado em cinco anos



Apesar da concorrência com o streaming e com as redes sociais, o cinema – felizmente – não morreu. Dados da Agência Nacional de Cinema (Ancime) mostram que, em 2024, o público que frequentou as salas brasileiras chegou a 125 milhões. Trata-se do maior volume desde 2019, antes da pandemia de COVID-19. O setor faturou R$ 2,5 bilhões, um pouco abaixo dos R$ 2,7 bilhões movimentados em 2019. A animação “Divertida Mente 2” foi a campeã de bilheteria ao atrair 22,2 milhões de pessoas.



60%



dos brasileiros só acessam a internet pelo smartphone, segundo levantamento do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br)



Rapidinhas



O consumo regular de bebidas açucaradas, como refrigerantes, aumenta em 13% o risco de a pessoa desenvolver sintomas de depressão e de 53% de ansiedade. Os dados foram levantados pela farmacêutica Isabela Biagio em seu mestrado pela PUC de Campinas. Ela analisou informações de 117 mil alunos entrevistados na Pesquisa Nacional de Saúde Escolar.



A companhia aérea Gol terá, na alta temporada, 158 voos extras para Miami e Orlando, nos Estados Unidos, partindo do aeroporto de Brasília. O esquema funcionará até 10 de março. De acordo com a Gol, o número representa um aumento de 94% na oferta para destinos americanos em comparação ao ano anterior.



Os financiamentos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao agro brasileiro somaram R$ 52, bilhões em 2024, o que representou um acréscimo de 26% versus 2023. O banco diz que os recursos foram usados para a ampliação da produção, edição, aquisição de máquinas e equipamentos, armazenagem e inovação.



Um robô criado pela startup chinesa Mirror Me conquistou uma marca extraordinária. Ele correu 100 metros em 10 segundos. Para ter uma ideia, o recorde mundial entre humanos é do jamaicano Usain Bolt, que cravou 9s58. Entre os robôs, a melhor marca da história era 19s87. A ideia é usar o equipamento em operações de resgate.