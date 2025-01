McDonald’s recua em políticas de diversidade

Mais uma corporação global cancelou seus programas de diversidade. A rede McDonald’s vai parar de pedir a fornecedores que se comprometam com políticas de equidade, além de retirar-se de pesquisas externas que calculam os índices de diversidade corporativa.





Empresas como Google, Microsoft e Walmart seguiram pelo mesmo caminho. Elas estão em sintonia com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que prometeu erradicar do governo as práticas voltadas para a promoção da diversidade.

Meta opta por caminho perigoso ao enfraquecer combate à desinformação

A decisão da Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, de acabar com o sistema de checagem de fatos e reproduzir o modelo adotado pelo X (antigo Twitter) – bem mais permissivo com todo tipo de conteúdo, seja político ou comportamental – levanta preocupações sobre o que poderá ser publicado nas redes sociais da empresa. Significa que está tudo liberado, inclusive postagens que incitam a violência ou disseminam preconceitos? É permitido espalhar informações falsas? Para os defensores da ideia, não custa lembrar: crianças e jovens também terão acesso a conteúdos questionáveis, e não é difícil imaginar o impacto que isso terá na vida das pessoas. A justificativa da Meta, de que sistemas complexos de moderação resultaram em censura excessiva, parece mais um discurso político do que uma explicação razoável. Ao enfraquecer as suas defesas contra a desinformação, a companhia abre um caminho perigoso.

Caixa e bancos privados aumentam taxas de crédito imobiliário





Com os juros nas alturas – sem sinal de que deverão cair no futuro próximo –, a tendência é de que fique mais difícil comprar um imóvel em 2025. Principal motor desse mercado, a Caixa anunciou o aumento dos juros para o crédito imobiliário. A linha de crédito corrigida pela TR, que tinha taxas a partir de 8,99%, iniciará agora em 10,99%. Já a linha ajustada pela poupança terá juros iniciais de 4,12%, ante 3,10% anteriormente. Instituições privadas também estão aumentando as suas taxas.



“Os algoritmos das redes sociais são como espelhos que refletem o pior de nós”

Tristan Harris - cientista da computação americano e ex-funcionário do Google







Getty Images e Shutterstock se unem em resposta à era dainteligência artificial

O avanço notável dos recursos da inteligência artificial, capazes de gerar imagens a partir de comandos dados por humanos, obrigou duas das maiores empresas de fotografia do mundo a unir forças para enfrentar a nova realidade. Ontem, a Getty Images e a Shutterstock anunciaram a fusão de suas operações. O acordo dará origem a uma gigante com valor de mercado de US$ 3,7 bilhões e receitais anuais de US$ 2 bilhões. Com a parceria, as empresas planejam reduzir custos e aumentar a lucratividade.

Rapidinhas

O mercado de bets está prestes a iniciar uma fase de consolidação. Nesta semana, a Multibet, empresa do grupo mineiro Multicap, comprou a rival Elisa.bet, e admitiu que novas aquisições deverão ocorrer nos próximos meses. Registre-se que, desde 1º de janeiro, apenas 66 bets das 10 mil que existiam no Brasil foram liberadas para atuar no país.

A empresa de sucos Tial adquiriu, por valores não revelados, a empresa Do Bem, que pertencia à cervejaria Ambev. Fundada em 2009, a Do Bem é especializada na produção de bebidas sem conservantes. A Tial tem uma história curiosa: ela foi fundada dentro da Universidade de Viçosa, em Minas Gerais, por um professor.

Agora é oficial: o Brasil encerrou 2024 com a marca recorde de 6,6 milhões de turistas estrangeiros, o que representou um avanço de 13% em comparação com 2023, conforme dados da Embratur. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul foram as principais portas de entrada dos visitantes do exterior.

As pequenas e médias empresas movimentaram R$ 4,7 bilhões no comércio online em 2024, um acréscimo de 42% em relação a 2033. De acordo com a plataforma de comércio eletrônico Nuvemshop, o volume de itens vendidos cresceu em ritmo maior – os 73 milhões de produtos representaram um aumento de 31% ante o ano anterior.

R$ 209,2 bilhões

foi a soma da arrecadação federal em novembro. Segundo a Receita Federal, trata-se de um crescimento real (descontando a inflação do período) de 11% versus o mesmo mês de 2023