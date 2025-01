Varejo fecha 2024 com baixo crescimento após queda no fim de ano

O comércio vendeu menos do que o esperado para o período de Natal, o que acabou por comprometer os resultados do varejo brasileiro em dezembro de 2024. De acordo com o Índice do Varejo Stone (IVS), o movimento do setor caiu 3,5% em relação a novembro. Na comparação com dezembro de 2023, a retração foi de 1,7%. O estudo concluiu que o setor de tecidos, vestuário e calçados foi o mais prejudicado, com retração mensal de 7%. No acumulado de 2024, o varejo avançou modesto 0,6%. A perda de força do setor na reta final de ano é um indicativo de que algo na economia não vai bem e aponta para as dificuldades que deverão surgir em 2025. Com os juros nas alturas, o crédito encarece e o consumidor perde o poder de compra. De fato, a expectativa do mercado é de que o crédito encolha neste ano, como efeito direto do aumento da Selic. O mercado financeiro estima que a taxa básica da economia chegará ao final de ano em 15%, ante os atuais 12,25%.

Em crise, Correios fecharão 38 agências

Em meio ao rombo crescente em suas contas, os Correios anunciaram, por meio de comunicado interno, o fechamento de 38 agências no país. Outras medidas têm sido adotadas para aliviar os cofres da empresa, como um programa de renegociação de dívidas e a readequação de lojas. Os Correios voltaram a operar no vermelho no governo Lula – em 2024, os prejuízos superaram a marca dos R$ 2 bilhões. Não se trata de um caso único. No ano passado, as estatais federais tiveram rombo recorde de R$ 6 bilhões.

Para executivo, agenda ambiental está “perdendo força”

O chefe de marketing de uma indústria de bens de consumo diz que tem notado certo cansaço dos consumidores em relação a temas que ele chama de “ativismos.” Segundo o executivo, as agendas ambientais estão perdendo força. “Foram pautas tão dominantes nos últimos anos que acabaram se desgastando”, diz. Não deixa de ser alarmante, contudo, o fato de que os extremos do clima exigem atenção da sociedade – os incêndios nos Estados Unidos e as enchentes no Brasil não deixam mentir.

Vendas de veículos usados aceleram em 2024

Em 2024, 15,8 milhões de veículos usados foram vendidos no Brasil, o que representou um avançou de 9,2% em comparação com 2023. De acordo com os números apurados pela Fenabrave, associação que reúne as concessionárias, trata-se do melhor resultado desde 2021. O segmento acompanhou o ótimo desempenho de vendas de veículos novos no ano passado, mas é pouco provável que esse ritmo seja mantido. Há uma razão para isso: a Selic elevada, que torna os financiamentos mais caros.

Rapidinhas

Uma pesquisa feita pela UFMG e o instituto americano Woodwell Climate mostrou que nenhuma savana do mundo tem sido tão destruída quanto o Cerrado brasileiro. Nos últimos 20 anos, a sua cobertura vegetal nativa foi reduzida de 127 milhões de hectares para 95 milhões de hectares. Enquanto isso, as áreas agrícolas dobraram na região.

A Johnson & Johnson protagonizou o primeiro grande negócio da área farmacêutica em 2025. A empresa americana comprou, por US$ 14,6 bilhões, a conterrânea Intra-Cellular, especializada em tratamentos de distúrbios do sistema nervoso central. Trata-se de uma das maiores transações já feitas no segmento de biotecnologia.

Os profissionais brasileiros estão insatisfeitos com os seus empregos. Um estudo realizado pela consultoria de recrutamento Robert Half constatou que 54% pretendem trocar de emprego em 2025 – no início de 2024, o índice era de 50%. A busca por melhores oportunidades, salários mais altos e novos desafios é o que motiva a troca.

O Grupo Piracanjuba, um dos maiores do segmento de laticínios do Brasil, vai investir R$ 500 milhões na construção de um complexo industrial em São Jorge d’Oeste, no Paraná. Será o primeiro do país com produção planejada e integrada de queijo, manteiga, whey protein (concentrados e isolados proteicos) e lactose em pó.

“Se benefícios fiscais como a desoneração da folha e o Perse se encerrarem, as chances de déficit zero para 2025 aumentam bem”

Joaquim Levy

Ex-ministro da Fazenda e diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados do Banco Safra