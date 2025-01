Gol assina acordo para parcelar dívidas de R$ 5,5 bilhões

A companhia aérea Gol, que está em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, assinou um novo acordo com a Fazenda e a Receita Federal para parcelar débitos fiscais. Com a negociação, a empresa terá direito ao parcelamento de dívidas previdenciárias e não previdenciárias estimadas em cerca de R$ 5,5 bilhões. Além disso, contará com descontos em multas, juros e outros encargos. Conforme o balanço do terceiro trimestre de 2024, a Gol tem dívida líquida de R$ 27,6 bilhões.

Para bancos, taxa Selic chegará a 15% até junho



Uma pesquisa realizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) capturou as expectativas do mercado financeiro para a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 2025. As instituições consultadas projetam que o índice chegará a 15% ao ano até junho de 2025, mas depois perderá força. Para a maioria dos bancos pesquisados (53%), um novo ciclo de corte de juros será iniciado ainda neste ano, contrariando as previsões pessimistas que apostavam na reversão do cenário apenas em 2026.

Não custa lembrar: o aumento da Selic almeja conter a escalada da inflação, tornando o crédito mais caro e desestimulando o consumo. O estudo da Febraban também mostrou que, para 58% dos entrevistados, a inflação fechará o ano acima de 4,5% – portanto, além do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Sobre o PIB, a estimativa das instituições analisadas é de que cresça em torno de 2% em 2025.

BDMG atinge R$ 138 Milhões em Letras de Crédito de Desenvolvimento



O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) atingiu R$ 138 milhões em emissões de Letra de Crédito de Desenvolvimento (LCD) no mercado, pouco mais de um mês após a modalidade começar a ser válida no país. O valor representa todo o limite anual estabelecido pela legislação para esse tipo de operação realizada pelo BDMG. Após finalizar a primeira operação no valor de R$ 60 milhões, no início de dezembro, o BDMG emitiu o saldo restante, de R$ 78 milhões, em operações distintas.

Governo define regras para leilão de energia



O Ministério de Minas e Energia definiu as regras para o próximo leilão de energia elétrica, agendado para 27 de junho. O certame será organizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e prevê a inclusão de projetos termelétricos a gás natural e biocombustíveis, além da ampliação da capacidade de usinas hidrelétricas existentes. Segundo portaria publicada no Diário Oficial da União, os empreendimentos que utilizam carvão mineral, óleo diesel ou óleo combustível estão excluídos.

Rapidinhas