Metade das dívidas em atraso no Brasil está relacionada a cartão de crédito

O cartão de crédito é o principal vilão da inadimplência dos brasileiros. Pelo menos é isso o que mostra um estudo feito pela Recovery, empresa do grupo Itaú Unibanco que faz a administração de créditos inadimplentes.

De acordo com o levantamento, metade das contas em atraso das pessoas físicas envolve o produto. Para chegar a essa conclusão, a Recovery consultou a sua base de dados, que é bastante significativa: nela estão 33 milhões de clientes com dívidas ativas, sendo que o saldo médio devedor é de R$ 4,3 mil.

Os brasileiros deveriam ser mais cuidadosos no uso do cartão de crédito. Os juros médios cobrados pelos bancos nas operações com o cartão rotativo chegaram em novembro de 2024 a 445,8% – é o maior patamar desde maio de 2023, conforme dados do Banco Central. Não custa lembrar: o crédito rotativo é a modalidade mais cara do mercado financeiro e deveria ser evitada a todo o custo pelos consumidores.





Pedidos de recuperação judicial deverão aumentar em em 2025





Em 2025, quando a Lei da Recuperação Judicial completa 20 anos, o Brasil deverá registrar um aumento significativo nos pedidos de Recuperação Judicial. A projeção é da EXM Partners, consultoria especializada em turnaround, reestruturação de dívidas e administração judicial.

Angelo Guerra Netto, sócio-fundador da empresa, atribui o cenário ao impacto prolongado do ciclo de alta da Selic, a taxa básica de juros da economia. “A Selic elevada intensifica as barreiras para a obtenção de crédito”, diz.



Com estiagem, Itaipu reduz geração de energia



Os extremos do clima afetaram a produção de energia pela hidrelétrica de Itaipu. Em 2024, ela entregou 46,3 mil gigawatts-hora (GWH) para os consumidores brasileiros – trata-se do menor volume registrado desde 1992. “A produção das usinas hidrelétricas brasileiras no ano de 2024 foi afetada pela intensa estiagem que atingiu grande parte das bacias hidrográficas do país”, disse a empresa, em comunicado. Para 2025, a expectativa é de que a produção energética local volte a subir.



Para HSBC, ações brasileiras são uma “armadilha”





É cada vez mais evidente a desconfiança da indústria financeira com o mercado acionário brasileiro. Em relatório enviado a clientes, o banco britânico HSBC classificou a bolsa do Brasil como uma “armadilha”, sugerindo, portanto, que seus clientes fujam dela. “É improvável que o mercado tenha uma reclassificação até que haja um declínio nas taxas de juros e nos rendimentos dos títulos locais, o que pode não ocorrer antes do segundo semestre de 2025, no mínimo”, disse a instituição.



Rapidinhas