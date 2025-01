Investidores estrangeiros fogem e Ibovespa desaba em 2024

A bolsa de valores brasileira teve um 2024 para esquecer. No ano passado, os investidores estrangeiros retiraram R$ 24,2 bilhões do país – foi o primeiro saldo negativo desde 2019, segundo a consultoria Elos Ayta. Isso explica por que o Ibovespa, o principal índice da bolsa nacional, caiu 10% em 2024. As razões são conhecidas: a deterioração das contas públicas no cenário doméstico e o aumento das tensões geopolíticas globais, o que leva o capital estrangeiro a procurar portos mais seguros.

Como será em 2025? Os prognósticos seguem cautelosos, embora seja consenso de que as ações das empresas brasileiras estejam baratas, dadas as desvalorizações verificadas ao longo de 2024. Em relatório enviado a clientes, a corretora XP lembrou que os investidores ligaram o “modo crise” e que não é fácil reverter essa percepção. “Apesar de a bolsa seguir barata, continuamos favorecendo setores protegidos contra inflação e com exposição a receitas em dólar”, disse a XP.





Aeroporto de Brasília é o segundo mais pontual do mundo





O Aeroporto de Brasília foi o segundo mais pontual do mundo em 2024 na categoria “médio porte” em ranking elaborado pela Cirium, empresa especializada em dados e análises para a indústria da aviação. Outros dois aeroportos brasileiros ficaram entre os dez primeiros colocados: o de Santos Dumont, no Rio de Janeiro (quarto lugar), e o de Viracopos, em Campinas (oitava posição). Na categoria “pequeno porte”, um dos destaques foi o Aeroporto de Salvador, na Bahia, que ocupou o nono lugar.





Com foco na alta renda, JHSF vende participação em shopping

A JHSF, líder no setor imobiliário de alta renda no Brasil, se desfez de seu último ativo que não era voltado para esse público. A empresa vendeu a participação de 18% que possuía no Shopping Ponta Negra, em Manaus, para outros acionistas do negócio. O valor da operação é de R$ 82 milhões. “Com esse negócio, concluímos logo no início de 2025 um processo importante de venda de ativos que não estavam alinhados com os objetivos estratégicos da companhia”, afirmou Augusto Martins, CEO da JHSF.





Investidores realizam lucros após alta recorde do bitcoin

Na última quinta-feira, um dos principais fundos de investimentos atrelados ao bitcoin teve o maior resgate de sua história. Criado pela BlackRock, principal gestora de recursos do mundo, o Ishares Bitcoin Trust identificou saques de US$ 333 milhões de dólares. Por ora, não há motivo de preocupação para os adeptos das moedas virtuais. Segundo analistas, os investidores estão realizando lucros após a alta recorde nos últimos meses. A expectativa é de que o bitcoin alcance novos recordes em 2025.

Rapidinhas





Uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo indica que 59 milhões de brasileiros viajarão a lazer até fevereiro, sendo que 97% pretendem aproveitar as férias em destinos nacionais. A estimativa é de que gastem, em média, R$ 2.514, o que representa um avanço de 34% em relação aos desembolsos feitos no verão do ano passado.





O Ministério da Agricultura lançou a plataforma Agro Brasil + Sustentável, que centraliza dados sobre a conformidade ambiental do setor agropecuário. De acordo com o governo, o objetivo da iniciativa é facilitar o acesso de produtores brasileiros a mercados internacionais que exigem boas práticas sustentáveis, especialmente o europeu.





A próxima safra brasileira de algodão deverá atingir a inédita marca de 4 milhões de toneladas, antecipando em 5 anos as metas estabelecidas pelo setor. A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) estima que a área plantada deverá crescer ao menos 6%, atingindo o recorde de 2,1 milhões de hectares.





O avanço da gripe aviária dos Estados Unidos, que tem infectado até mesmo humanos, levou o governo americano a investir cerca de US$ 300 milhões em novas ações de monitoramento e prevenção da doença. No Brasil, a situação permanece sob controle, com registros de infecções apenas em aves selvagens e de criação.





US$ 125 bilhões



é quanto a transição energética global deverá movimentar no Brasil até 2040, segundo projeção da consultoria McKinse