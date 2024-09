Você já se questionou sobre as razões por trás de suas escolhas profissionais? Por que se sente atraído por determinadas áreas e, em outras, experimenta uma sensação de desajuste? As respostas podem estar mais próximas do que imagina, nas raízes de sua história familiar.





Pensando em como responder essas e outras perguntas, criei uma ferramenta incrível que quero compartilhar com vocês: o genograma profissional. Ele é como uma espécie de “árvore genealógica” que mapeia não só as conexões familiares, mas também os padrões, crenças, expectativas e influências que moldaram suas decisões profissionais ao longo dos anos.





Da estagnação à transformação: o poder da travessia

Além disso, o genograma profissional nos ajuda a refletir sobre nossas metas e valores, alinhando-os com nossos objetivos profissionais. Ele também pode ser valioso em momentos de transição de carreira, proporcionando insights sobre como nossas experiências anteriores podem influenciar mudanças futuras. E ainda serve como um alerta para que pais, avós e pessoas próximas reflitam sobre a importância de ponderar ações, expectativas e pressões ao tentar guiar ou influenciar as escolhas de seus filhos, netos e pessoas queridas.





Embora o desejo de compartilhar experiências e conselhos seja valioso, é essencial saber onde termina a orientação e começa a imposição ou persuasão. Frequentemente, vejo filhos repetindo ou sendo pressionados a seguir a profissão dos pais, muitas vezes resultando em insatisfação e frustração. Por outro lado, também acompanho a decepção dos pais quando seus filhos optam por não dar continuidade aos negócios da família.





Essa sensação de incompletude que muitos enfrentam está, em grande parte, ligada à nossa busca por pertencimento e validação, não apenas dentro do núcleo familiar, mas também perante a sociedade.

O poder secreto da observação





Compartilho um guia prático para que possa construir seu genograma profissional:

Comece com o básico: desenhe um diagrama simples com você no centro e adicione pais, irmãos, avós e outras pessoas próximas que influenciaram sua vida profissional.

Adicione informações: registre as profissões dos membros da família, mudanças de carreira, níveis de educação, conquistas e fracassos.

Inclua observações: identifique se houve pressões ou expectativas familiares em relação a profissões. Reflita sobre quem atuou como mentor e observe a dinâmica familiar em relação ao suporte ou à falta dele, além dos desafios enfrentados.

Registre sua própria trajetória: anote como suas escolhas se conectam ou diferem das de sua família, registrando influências e tradições que moldaram suas atitudes em relação ao trabalho. Inclua seus objetivos profissionais e como eles podem estar relacionados às expectativas familiares.

Use símbolos para facilitar a leitura.





Como o genograma profissional pode ajudar?





Ao criar seu genograma, você pode identificar talentos e interesses herdados de sua família, compreender dinâmicas familiares que moldam suas decisões profissionais e reconhecer padrões comportamentais que influenciam sua carreira. Esse genograma oferece a oportunidade de usar essas influências de maneira consciente, permitindo decisões profissionais mais alinhadas aos seus valores e metas pessoais.





Concluindo, o genograma profissional é uma ferramenta poderosa para quem busca autoconhecimento e desenvolvimento profissional. Ao desvendar as raízes da sua carreira, você poderá tomar decisões mais assertivas e construir um futuro mais alinhado com seus valores e objetivos.





Liberte-se das expectativas e construa uma carreira que te faça feliz.





Como disse George Eliot: “Nunca é tarde demais para se tornar aquilo que você poderia ter sido”.

