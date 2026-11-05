Chuva de meteoros Táuridas pode iluminar o céu do Brasil com "bolas de fogo"

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Duas chuvas de meteoros permanecem ativas no início de novembro e podem ser visualizadas do Brasil. O fenômeno envolve as Táuridas do Sul e as Táuridas do Norte, conhecidas pela presença de bolas de fogo no céu.

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As Táuridas do Sul apresentam o período de maior atividade por volta de 4 de novembro, mas ainda é possível observá-las. No caso das Táuridas do Norte, fontes registram datas divergentes para o ápice: a American Meteor Society (AMS) indica o dia 9 de novembro, enquanto referências como NASA e IMO situam o momento de maior intensidade entre 11 e 12 de novembro.

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Cada uma das chuvas tem taxa calculada em cerca de cinco meteoros a cada hora sob condições ideais. O principal destaque do evento decorre da ocorrência de bólidos: meteoros excepcionalmente brilhantes que chamam a atenção de observadores casuais.

As duas correntes atuam de maneira simultânea durante parte do mês e contam com áreas de origem aparente próximas no céu. Por essa razão, quem observa pode registrar meteoros de ambos os grupos durante uma mesma noite, ampliando o total de registros do complexo Táuridas ao longo de várias horas.

Dicas para acompanhar a olho nu

A contemplação dispensa o uso de telescópio ou binóculo, sendo realizada inteiramente a olho nu. A recomendação consiste em buscar locais com baixa poluição luminosa, afastados das luzes urbanas e com visão ampla do horizonte, embora a visualização dependa diretamente das condições meteorológicas.

Em boa parte do território brasileiro, a região associada aos meteoros surge após aproximadamente 21 horas nas direções leste e nordeste, ganhando altura com o decorrer da noite.

“O mais interessante das Táuridas não é a quantidade de meteoros, mas a possibilidade de surgirem meteoros muito brilhantes. Por isso, é importante observar uma grande área do céu e não ficar olhando apenas para um ponto específico”, explica o Prof. Dr. Marcos Calil, responsável pelo Setor de Observatório da Urânia Planetário.

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Como a atividade persiste por diversos dias antes e depois das datas de pico, os meteoros podem ser notados durante boa parte da primeira quinzena de novembro, inclusive fora das noites mais intensas.