Meteoro explode sobre EUA com uma explosão equivalente a 300 toneladas de TNT

Um meteoro que se dirigia à Terra explodiu sobre o nordeste dos Estados Unidos neste sábado (30), informou a Nasa, desencadeando uma série de estrondos ouvidos na região com uma potência equivalente a 300 toneladas de TNT.

A bola de fogo se desintegrou sobre o nordeste de Massachusetts e o sudeste de New Hampshire às 14h06 locais (15h06 de Brasília), informou à AFP a vice-diretora de imprensa da agência espacial, Jennifer Dooren, em um comunicado.

"Essa bola de fogo não esteve associada a nenhuma chuva de meteoros atualmente ativa, mas era um objeto natural e não a reentrada de detritos espaciais nem de um satélite", afirmou.

"Estima-se que a energia liberada na desintegração tenha sido equivalente a cerca de 300 toneladas de TNT, o que explica os fortes estrondos."

O meteoro viajava a mais de 120 mil km por hora, a uma altitude superior a 60 km, quando se desintegrou.

Moradores da região ficaram alarmados com os ruídos inesperados, e usuários nas redes sociais relataram que eles foram tão intensos que algumas casas chegaram a tremer.

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