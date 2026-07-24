Aparelhos eletrônicos: o erro comum que causa danos durante temporais

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Com os alertas de tempestade emitidos para várias regiões do país, a preocupação com os danos causados por raios aumenta. Uma forte descarga elétrica pode provocar surtos de tensão na rede e queimar aparelhos eletrônicos em segundos, mesmo que o raio não caia diretamente em sua casa. A forma mais simples e eficaz de evitar prejuízos é desconectar os equipamentos da tomada.

Essa medida de segurança impede que a sobrecarga de energia chegue aos circuitos sensíveis dos dispositivos. Durante um temporal, a rede elétrica se torna instável, e os picos de voltagem são comuns e perigosos para qualquer item ligado à energia.

Leia Mais

Por que os raios queimam os aparelhos eletrônicos?

Raios geram descargas elétricas de alta intensidade que entram na rede de distribuição. Esse pico de energia, conhecido como surto de tensão, viaja pelos fios e atinge os aparelhos conectados à tomada, sobrecarregando e queimando seus componentes internos de forma quase instantânea.

Além da rede elétrica, os surtos podem vir por cabos de TV, internet e linhas telefônicas, mesmo em conexões de fibra óptica que possuam componentes metálicos ou alimentação elétrica externa. Por isso, desconectar todos os acessos de um equipamento é fundamental para garantir sua proteção completa durante a tempestade.

Quais aparelhos devo tirar da tomada?

A recomendação é retirar da tomada todos os aparelhos que não são essenciais. No entanto, alguns são mais vulneráveis e caros para substituir, exigindo atenção redobrada. Veja a lista dos principais:

Televisão: desconecte não apenas o cabo de energia, mas também o cabo da antena e da TV por assinatura. A sobrecarga pode entrar por qualquer um deles.

Modem de internet e roteador: são extremamente sensíveis. Além da fonte de energia, retire o cabo de rede ou de fibra óptica que vem da rua.

Computadores e notebooks: desligue o equipamento da tomada. Se for um desktop, lembre-se de desconectar também o cabo de rede.

Videogames: consoles são caros e sensíveis a variações de energia. Desconecte-os totalmente da tomada e da televisão.

Micro-ondas e ar-condicionado: possuem componentes eletrônicos que podem queimar facilmente com um surto de tensão.

Máquinas de lavar: por combinarem água e eletricidade, devem ser desconectadas para evitar danos aos seus componentes eletrônicos e riscos maiores.

Atenção: A desconexão dos aparelhos deve ser feita antes do início da tempestade. Durante um temporal em andamento, evite manipular tomadas e cabos, pois há um sério risco de choque elétrico. Para religar os equipamentos, aguarde a tempestade passar completamente.

Como proteger os eletrônicos que não podem ser desligados?

Aparelhos como geladeiras e freezers não podem ser desligados por longos períodos. Para protegê-los, a solução é usar um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), popularmente conhecido como protetor de surto. Ele limita ou desvia os picos de tensão, impedindo que a sobrecarga chegue ao equipamento.

Filtros de linha de boa qualidade também oferecem um nível básico de proteção, superior ao de uma régua de tomadas comum, que apenas multiplica os pontos de energia sem proteger contra picos de tensão. Após uma tempestade severa, é recomendável verificar o DPS, pois ele pode ter se "sacrificado" para proteger seus aparelhos e precisar de substituição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.