RISCO GEOLÓGICO

Sua casa está segura? Sinais de risco no período de chuva

Rachaduras, inclinação de postes e portas emperradas podem ser alerta de deslizamento; veja o que observar na sua casa e ao redor para prevenir acidentes

Maria Eduarda Andrade*
Repórter
23/01/2026 15:46 - atualizado em 23/01/2026 15:54

Sua casa está segura? Sinais de risco no período de chuva
Rachaduras em muros de contenção e estruturas inclinadas são sinais de alerta, especialmente em períodos de chuvas intensas crédito: Euler Junior/EM

Com os recentes deslizamentos de terra em várias partes do país e os alertas de risco em diversas cidades, saber se sua casa está em risco é uma preocupação. A observação atenta de mudanças dentro e fora do imóvel pode ser decisiva para prevenir acidentes e salvar vidas, especialmente durante períodos de chuvas intensas.

Sinais aparentemente pequenos, como portas ou janelas que emperram subitamente, podem indicar que a estrutura da casa está se movendo. Esse é um alerta importante que não deve ser ignorado. A instabilidade do solo pode causar recalques na fundação, pressionando todo o imóvel de maneira desigual.

Sinais de alerta dentro de casa

Rachaduras em paredes, pisos ou tetos são um dos indícios mais evidentes. Preste atenção a trincas que aumentam de tamanho, especialmente se forem inclinadas ou em forma de degraus. Paredes ou pisos que começam a parecer estufados, tortos ou com alguma saliência também merecem atenção imediata.

Outro ponto de observação são os ruídos. Estalos súbitos nas paredes ou no telhado, principalmente durante ou após a chuva, podem ser um sinal de que a estrutura está sob forte pressão. É fundamental investigar a origem desses barulhos.

O que observar no terreno e no entorno

A análise não é apenas interior da residência. É crucial inspecionar a área externa, pois os primeiros sinais de perigo podem surgir no terreno. Observe se há:

  • Inclinação de postes, árvores ou cercas que antes estavam retas

  • Surgimento de rachaduras ou fendas no terreno

  • Aparecimento de minas d'água ou água mais barrenta que o normal em locais onde não havia

  • Rebaixamentos ou ondulações no quintal ou na rua

O que fazer ao identificar um risco?

Ao notar qualquer um desses sinais, a primeira ação é contatar a Defesa Civil (199). O órgão é responsável por avaliar a situação e orientar sobre os procedimentos de segurança necessários. Não tente fazer reparos por conta própria, pois isso pode agravar o problema. Em casos de emergência, o telefone do Corpo de Bombeiros (193) também pode ser acionado.

Em caso de risco iminente, como estalos altos ou rachaduras aparecendo rapidamente, abandone o imóvel imediatamente e procure um local seguro para ficar. Avise os vizinhos sobre o perigo, pois um deslizamento pode afetar toda a área. É fundamental não retornar ao local até que a Defesa Civil autorize e confirme que a área está segura.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

