Na hora de limpar a casa ou cuidar das roupas, muita gente aposta em truques caseiros e produtos alternativos. Mas afinal, qual a diferença entre vinagre, amaciante e bicarbonato? Embora sejam queridinhos da rotina de limpeza, eles têm funções diferentes e não devem ser usados de forma indiscriminada.

Diferença entre vinagre, amaciante e bicarbonato: entenda a função de cada um na rotina de limpeza

Saber quando usar cada um é fundamental para garantir um bom resultado sem estragar tecidos ou superfícies. A seguir, entenda o papel de cada um e descubra como combinar esses ingredientes da forma correta.

Para que serve o vinagre na limpeza?

O vinagre é conhecido pelas propriedades desinfetantes e desodorizantes. Ele ajuda a eliminar odores, neutralizar bactérias e amaciar tecidos naturalmente. Prefira o vinagre de álcool branco para limpeza, pois não deixa manchas.

Quando usar vinagre

como substituto do amaciante em roupas (especialmente para quem tem alergias);



para neutralizar odores em tecidos, sofás e carpetes;

para limpar vidros, azulejos e inox.

Quando evitar o vinagre

em pedras naturais como mármore e granito pois pode corroer;



misturado diretamente com bicarbonato em grandes quantidades, o vinagre reage e perde a eficácia.

Para que serve o amaciante de roupas?

O amaciante é formulado para deixar as fibras mais maleáveis, perfumar e reduzir a eletricidade estática dos tecidos. Mas atenção, exagerar no amaciante pode deixar os tecidos "ensebados" e prejudicar a qualidade do tecido com o tempo.

Quando usar amaciante

em roupas de algodão, toalhas e lençóis;



em roupas que costumam ficar "grudadas" no corpo.

Quando evitar não usar amaciante

em roupas esportivas (diminui a capacidade de absorção de suor);



em tecidos impermeáveis e microfibras.



Quando os produtos são usados corretamente, eles se tornam aliados poderosos na limpeza e no cuidado com as roupas e superfícies da casa Freepik



Para que serve o bicarbonato de sódio?

O bicarbonato é um coringa na limpeza. Ele atua como desodorizador, tira-manchas leve e é ótimo para desengordurar. Use-o sempre diluído em água para evitar riscos em superfícies sensíveis.

Quando usar bicarbonato de sódio

para tirar manchas de suor e odores de roupas;



para limpar fornos, pias e rejuntes;

para potencializar o efeito do sabão em pó na lavagem.

Quando evitar o bicarbonato de sódio

em superfícies muito sensíveis, como alumínio polido;



misturado diretamente com vinagre dentro da máquina de lavar, pois pode formar excesso de espuma.

Misturas seguras e combinações proibidas



É importante manter a atenção em relação ao que pode ser misturado e ao que deve ser evitado, veja a seguir:

Podem ser combinados

Vinagre + água: desinfetante natural para limpeza geral;



desinfetante natural para limpeza geral; Bicarbonato + água: pasta de limpeza para manchas.

Não deve ser combinado