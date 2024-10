A busca por fechaduras eletrônicas cresceu recentemente, impulsionada pela praticidade e maior segurança que oferecem em residências e comércios. Com diferentes opções no mercado, essas fechaduras estão substituindo as tradicionais, prometendo conforto e modernidade. Contudo, antes de investir, é importante conhecer as vantagens, desvantagens, tipos disponíveis e valores. A seguir, desvendamos os principais pontos que você precisa considerar ao adotar essa tecnologia.



Vantagens e desvantagens das fechaduras eletrônicas



As fechaduras eletrônicas possuem diversas vantagens mas também desvantagens,veja quais são:



Vantagens



A principal vantagem das fechaduras eletrônicas é a praticidade. Afinal,: não é necessário o uso de chaves físicas, o que reduz o risco de perda ou roubo. Elas podem ser acionadas por senhas, biometria, aplicativos de celular, cartões ou tags, o que facilita o acesso. Outra vantagem é a segurança: muitas possuem alarmes contra tentativas de invasão e fecham-se automaticamente, evitando que fiquem destrancadas por descuido.



Desvantagens



Entretanto, as fechaduras eletrônicas também têm desvantagens. Elas dependem de energia elétrica ou baterias. Em caso de falhas no sistema ou na alimentação de energia, pode ser necessário um método alternativo de acesso, como uma chave de emergência. Além disso, por serem mais sofisticadas, o custo de manutenção e instalação é mais elevado em comparação às fechaduras tradicionais.



Tipos de fechaduras eletrônicas

Conheça os 4 tipos de fechaduras eletrônicas disponíveis no mercado:



1. Fechaduras com senha



As fechaduras acionadas por senha são bastante populares. Elas exigem um código numérico para abrir a porta e podem ser combinadas com biometria ou cartões de proximidade. São ideais para uso residencial e corporativo, pois permitem que diferentes senhas sejam cadastradas para familiares ou funcionários.



2. Fechaduras biométricas



As fechaduras biométricas usam impressões digitais para autorizar a entrada. Esse tipo de fechadura é extremamente seguro, pois cada pessoa tem uma única digital. É recomendado para ambientes de alto tráfego ou onde se busca um nível elevado de segurança.



3. Fechaduras com cartão ou tag



Nessas fechaduras, o acesso é feito por um cartão magnético ou uma tag de proximidade. São comuns em ambientes comerciais ou hotéis, mas também têm se popularizado em condomínios residenciais. Uma vantagem é que, em caso de perda do cartão, ele pode ser facilmente desativado.



4. Fechaduras conectadas ao smartphone



As fechaduras inteligentes que podem ser controladas pelo celular são ideais para quem busca conveniência total. Com elas, você pode trancar e destrancar a porta à distância, monitorar quem entra e sai e receber alertas em caso de tentativas de arrombamento. Alguns modelos também são compatíveis com assistentes virtuais como Alexa e Google Assistant.



Quanto custa uma fechadura eletrônica?



O preço de uma fechadura eletrônica pode variar bastante, dependendo do tipo e das funcionalidades. Modelos mais simples, como os que funcionam com senha ou cartão, custam em média de R$400 a R$1.000.



Já as fechaduras biométricas ou conectadas ao celular, que oferecem mais segurança e recursos, podem custar entre R$1.500 e R$3.000. Além disso, é importante considerar o custo da instalação, que pode variar de acordo com a complexidade do sistema escolhido.



Cuidados na instalação e manutenção



Antes de instalar uma fechadura eletrônica é fundamental contar com um profissional especializado, já que uma instalação malfeita pode comprometer tanto a segurança quanto o funcionamento do equipamento. Outro ponto crucial é a manutenção: verifique a vida útil das baterias e faça testes periódicos para garantir que o sistema esteja funcionando corretamente. Algumas fechaduras inteligentes também oferecem atualizações de software para melhorar o desempenho e a segurança.



Quem deve optar por uma fechadura eletrônica?



Fechaduras eletrônicas são uma excelente escolha para quem busca mais praticidade no dia a dia e um sistema de segurança moderno e eficiente. Elas são indicadas tanto para residências quanto para escritórios, lojas e condomínios. Se você costuma viajar ou sair de casa por longos períodos, as versões conectadas ao celular podem trazer mais tranquilidade, permitindo o controle à distância.