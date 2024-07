Nos últimos anos, o cimento queimado se tornou uma tendência popular na arquitetura e no design de interiores. O material, que antes era usado em canteiros de obras e áreas externas, acabou ganhando um grande destaque em ambientes residenciais e comerciais modernos.

O que é o cimento queimado?

O cimento queimado é uma mistura de cimento, areia e água que forma um revestimento resistente e durável. Ele tem uma superfície lisa e uniforme, é fácil de limpar e também entrega um visual esteticamente agradável.

Tipos de cimento queimado

Existem dois tipos principais de cimento queimado: o de base cimentícia, o mais comum e que requer preparo antes da aplicação, e o de base acrílica, que já vem pronto para uso e possui rendimento superior e bom custo-benefício.

Para quem gosta do estilo mas quer fugir do cinza, o cimento queimado branco, efeito conquistado adicionando pó de mármore ou granito à mistura, é uma ótima opção. Caso queira algo mais personalizado, basta usar algumas gotas de corante para criar projetos únicos e cheios de personalidade.

4 vantagens do cimento queimado

O cimento queimado pode trazer vários benefícios para um ambiente. Confira alguns deles e por que escolher essa técnica:

1) Design atrativo

O cimento queimado é uma opção bastante estilosa para quem curte design de interiores e decoração por ser uma técnica que não só deixa o ambiente bonito, mas também super aconchegante e atual. Com seu visual industrial e rústico, é possível mistura-lo com elementos mais modernos.

2) Versatilidade

A estética do cimento queimado permite integrá-lo a uma ampla variedade de projetos, desde os mais rústicos até os contemporâneos, oferecendo diversas possibilidades de aplicação.

3) Praticidade

Aplicar o cimento queimado é surpreendentemente fácil e, além disso, sua superfície facilita a limpeza, proporcionando praticidade no dia a dia.

4) Custo-benefício

Optar pelo cimento queimado é uma escolha econômica em comparação com outras opções do mercado. A solução de base acrílica é a alternativa mais econômica, já que vem pronta para uso e oferece um excelente custo-benefício.

Onde usar o cimento queimado?

A parede de cimento queimado não se limita apenas a pisos, paredes e tetos residenciais, mas também pode ser aplicada em bancadas de cozinha, colunas, escadas, forros e nichos. Além disso, espaços comerciais como escritórios, fábricas e lojas também adotam o cimento queimado para criar ambientes modernos e funcionais.

E o melhor de tudo é que a possibilidade de adicionar pigmentos para alterar a tonalidade do material o torna adaptável a diversos estilos de decoração e ambientes.

Como fazer uma superfície de cimento queimado?

Para o procedimento, consideramos a aplicação do material de base acrílica, já que ele entrega o melhor custo-benefício do mercado.

1) Escolha a cor de sua preferência

Para começar, é essencial escolher a tonalidade que melhor se adapta ao ambiente, como cinza, rosa, marrom, verde, entre outras. A decisão deve levar em conta as características específicas do espaço e as cores já existentes nele para criar uma harmonia entre elementos.

2) Prepare a superfície e o ambiente

Para criar uma parede de cimento queimado, é preciso preparar a superfície: limpe tudo, remova poeira e sujeiras com água, sabão neutro ou desengordurante, lixe para deixar tudo bem nivelado e use massa corrida para corrigir imperfeições pequenas.

Durante o trabalho, proteja o ambiente colocando lonas no chão e usando fita adesiva para cobrir interruptores, tomadas, batentes de portas e janelas. Se tiver móveis que não podem ser movidos, proteja-os também para evitar danos.

3) Aplique duas demãos

Aplique a textura na parede usando uma desempenadeira, fazendo movimentos irregulares para garantir uma camada fina e uniforme e deixando alguns espaços sem revestimento para preenchê-los posteriormente.

Após o tempo de secagem recomendado pelo fabricante, aplique a segunda demão seguindo o mesmo processo e use uma lixa fina para uniformizar o revestimento, mantendo os movimentos irregulares para criar o efeito.

4) Finalize o processo

Após aguardar o tempo necessário para secagem, verifique se a cor desejada foi alcançada. Se não, será necessário aplicar uma nova camada de tinta.

Em seguida, retire as proteções e as fitas adesivas do ambiente e verifique se há necessidade de retoques em torno de janelas, portas e ou tomadas.