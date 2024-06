Montar um cantinho do café em casa pode transformar o ambiente onde ele está inserido

Chamando todos os amantes de café: esta dica é especial para vocês! Para quem adora apreciar a bebida, ter um espaço especial em casa dedicado a ela é uma ideia e tanto - e se esse espaço for prático e acolhedor, melhor ainda!

Montar um cantinho do café em casa é uma maneira charmosa de adicionar conforto e sabor ao seu dia a dia, principalmente em dias de frio. A seguir, confira como criar o seu próprio ambiente, desde dicas para escolher o local perfeito até a incorporação de elementos que tornarão esse cantinho o mais amado da sua casa.

Por que ter um cantinho do café?

Montar um cantinho do café em casa pode transformar o ambiente onde ele está inserido. Além de proporcionar uma experiência mais confortável para a hora de saborear a bebida, também funciona como um refúgio para pausas em meio à correria da rotina, serve como um local ideal para receber visitas e ainda oferece ótimas oportunidades para criar diferentes combinações, como cappuccino, mocha, latte, entre outros . Só vantagens, não é?

O que precisa ter no seu cantinho do café?

Antes de montar o seu cantinho do café em casa, é importante determinar quais itens farão parte dele.

Dentre os itens essenciais, estão a cafeteira (que pode ser elétrica, de filtro, prensa francesa ou outro modelo), moedor de café, chaleira, garrafa térmica, xícaras, pires, bandejas, coadores, guardanapos, colheres e mexedores, potes, porta-mantimentos e até mesmo um frigobar.

Dentre os alimentos e temperos, estão o açúcar e o adoçante, as cápsulas ou o pó de café, sachês de chá, água, leite e acompanhamentos, como torradas, biscoitos, bolos, pães, entre outros.

Para aproveitar ao máximo seu cantinho do café em casa, defina um horário especial para esse momento Pixels

Assim, seu cantinho estará sempre pronto para preparar e servir um delicioso café, seja para você e ou para os convidados.

Passo a passo: como fazer o seu cantinho do café?

Pode parecer complicado, mas criar um cantinho do café é mais simples do que você imagina. O importante é investir nos elementos essenciais e nas decorações que vão trazer um charme a mais para o ambiente. Confira alguns passos que podem te ajudar nessa missão:

1. Escolha o local ideal para se tornar o cantinho do café

A primeira coisa a fazer é escolher o lugar perfeito para seu cantinho, um espaço de fácil acesso e confortável para que você e as visitas possam desfrutar de bons momentos.

É essencial que esse cantinho esteja em um local com tomadas disponíveis para conectar os eletrodomésticos, como cafeteiras e moedores. Se possível, opte por um espaço que ofereça uma vista agradável, tornando o ambiente ainda mais acolhedor.

2. Pense em uma decoração com sua cara

Quando se trata de criar um espaço dedicado ao café em casa, é importante pensar em uma decoração que remeta ao café e traga acolhimento.

Para isso, incorpore cores fortes aos detalhes para criar contraste com os elementos neutros, utilize quadros ou placas decorativas relacionadas à temática para dar um toque especial e invista em objetos, como xícaras e potes com decoração que remeta ao café. Assim, seu cantinho não será apenas um espaço funcional, mas também uma área que celebra a tradição da bebida.

3. Reutilize os móveis e eletrodomésticos

Uma maneira inteligente de economizar é reaproveitar móveis e eletrodomésticos que você já possui, como um aparador simples ou uma mesa de copa, uma cafeteira ou um frigobar que já estavam na cozinha ou em outro cômodo da casa.

4. Crie uma rotina para aproveitar seu novo cantinho!

Para aproveitar ao máximo seu cantinho do café em casa, defina um horário especial para esse momento: seja pela manhã para dar início ao dia com disposição, à tarde para uma pausa tranquila ou até mesmo para um intervalo do home office. Além disso, mantenha o espaço sempre limpo e arrumado, lavando os utensílios e os guardando em um local acessível.

E para te ajudar a montar o seu cantinho do café separamos alguns itens que são essenciais na decoração desse ambiente.

5 itens para ter no seu cantinho do café



A seguir veja os 5 itens que vão ajudar o seu cantinho do café a ficar ainda mais aconchegante.

1. Xícara única

Flora única xícara chá Reprodução

A xícara Flora Única é uma ótima opção para apreciar sua bebida quente favorita, e também presentear quem você ama. Compre a sua!



2. Jogo de Caneca

Jogo de caneca 300 ml Whim Reprodução

As canecas Whim, além de serem uma ótima opção para você degustar aquela bebida quente, ainda dão aquele toque especial ao seu ritual. Elas enaltecem esse momento, tornando-o muito mais prazeroso. Adquira o seu jogo de canecas aqui!

3. Jogo de colher para café

Jogo de colher café 6 peças Jewel Reprodução

Compor a mesa com praticidade e ao mesmo tempo refletindo sofisticação e boa qualidade é o ponto forte da Linha Jewel, que apresenta jogos de talheres em aço inoxidável - matéria-prima resistente à corrosão e que possui visual elegante. Aproveite o preço e adquira já o seu jogo de colheres!

4. Cafeteira de Cápsulas

Delta Q Quick Grafite - Cafeteira Cápsulas, 127V Reprodução

A Quick é a mais recente máquina de café da Delta Q e a forma mais simples de saborear o seu espresso perfeito. Invista na sua cafeteira!

5. Moedor de café

Moedor de Café di Grano, Marrom, 110v, Cadence Reprodução

O moedor de café é perfeito para tomar aquele café fresquinho com um cheirinho intenso. Compre a sua e aproveite a oferta!

