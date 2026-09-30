Viver mais e melhor: os 4 pilares que mudam tudo após os 40 anos

“Envelhecer com qualidade não depende de uma fórmula mágica, de uma dieta da moda ou de um suplemento milagroso”, diz o médico Yuri Barboza, para quem a longevidade é resultado de escolhas construídas diariamente. E que precisam considerar o indivíduo de forma integral. Essa é também a proposta do livro “4 Pilares da Longevidade – Planejamento Alimentar, Atividade Física, Mentalidade e Complementos”, seu livro recém-lançado pela Artêra, selo da Editora Appris, com conhecimentos da prática clínica e orientações para hábitos mais saudáveis.

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O autor conta que a ideia para escrever o livro surgiu no seu dia a dia de consultas. Ao longo dos anos, Yuri, pós-graduado em nutrologia, percebeu que muitos pacientes chegavam com dúvidas, após receberem informações contraditórias. O principal medo deles era envelhecer sem saúde. Alguns contavam que já haviam experimentado dietas restritivas, treinos que não conseguiam manter ou diferentes suplementos em busca de resultados rápidos.



A longevidade, segundo o médico, não é um destino que acontece por acaso: “é uma construção diária”. Assim, o objetivo do livro é organizar conhecimento científico de maneira acessível e aplicável à vida real, sem depender de fórmulas prontas. E os quatro pilares da longevidade são apresentados de forma integrada

O planejamento alimentar fornece a base para o funcionamento do organismo



A atividade física estimula a manutenção e o fortalecimento do corpo



A mentalidade está relacionada à maneira como a pessoa lida com estresse e sono



e sono Os complementos nutricionais podem ser utilizados para atender necessidades específicas, quando indicados individualmente

Não existe pílula, dieta ou suplemento milagroso que compense anos de hábitos ruins, afirma o autor Arquivo pessoal

Para o autor, olhar apenas para um desses aspectos é insuficiente. “O corpo humano não funciona em caixinhas separadas. Os quatro pilares se comunicam o tempo todo”, explica. A proposta, portanto, é mostrar que alimentação, movimento, comportamento e necessidades nutricionais devem ser considerados conjuntamente.

Em uma rotina marcada por excesso de trabalho, sedentarismo, estresse, alimentos ultraprocessados, sono inadequado e isolamento social, mudanças simples e sustentáveis podem fazer parte do cotidiano. Entre elas, é preciso movimentar o corpo diariamente, priorizar o sono e ter uma dieta saudável, com mais alimentos in natura.

Outro ponto abordado no livro é o excesso de promessas relacionadas à longevidade. “É importante desconfiar de soluções que prometem resultados rápidos. “Não existe pílula, dieta ou suplemento milagroso que compense anos de hábitos ruins”, afirma o autor, que também é pós-graduado em psiquiatria e medicina de família e comunidade.

O autor também chama atenção para o uso indiscriminado de complementos nutricionais. “A orientação profissional, com avaliação do histórico e das condições de cada pessoa, é fundamental antes de iniciar qualquer suplementação”, diz o médico

Com abordagem que pretende unir ciência e aplicação prática, “4 Pilares da Longevidade” busca ajudar a compreender que envelhecer com qualidade não depende de mudanças radicais, mas de escolhas possíveis ao longo do tempo. “Saúde é individual, e a longevidade se constrói com ciência, não com modismos”, resume Yuri.

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