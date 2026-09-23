Peso ideal vai além do IMC: saiba como encontrar o seu de forma saudável
Especialistas explicam que o cálculo envolve mais do que a balança; entenda os fatores que influenciam e como alcançar mais qualidade de vida
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O conceito de peso ideal é uma preocupação frequente, mas não existe um número universal que se aplique a todas as pessoas. Diversos fatores, como genética, estado de saúde, massa muscular e nível de atividade física, influenciam diretamente o que a medicina considera um peso saudável.
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Especialistas defendem uma abordagem individualizada, com foco no bem-estar integral, em vez de metas estéticas rígidas que desconsideram as características biológicas de cada um.
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Como estimar o peso saudável
Determinar um peso adequado é mais complexo do que simplesmente medir a altura. De acordo com o portal Tua Saúde, a avaliação deve levar em conta variáveis como retenção de líquidos, percentual de gordura corporal e estrutura muscular.
O método mais comum para essa estimativa é o Índice de Massa Corporal (IMC), uma ferramenta que divide o peso da pessoa pelo quadrado da sua altura. O indicador classifica os indivíduos em faixas padronizadas:
Abaixo de 18,5: baixo peso
Entre 18,5 e 24,9: peso normal
Entre 25 e 29,9: sobrepeso
Igual ou superior a 30: obesidade
Estratégias para alcançar o equilíbrio
A busca por um peso saudável exige mudanças concretas no estilo de vida. Nutricionistas recomendam orientação profissional antes de iniciar qualquer plano alimentar, já que uma dieta equilibrada pode acelerar o metabolismo e ajudar no controle da ansiedade.
A prática regular de atividade física complementa esses esforços, pois o exercício aumenta o gasto calórico. Nos casos de obesidade mórbida, especialistas podem considerar o uso de medicamentos ou a cirurgia bariátrica, sempre associados a mudanças de hábitos.
O desafio também existe para quem está abaixo do peso ideal. Nesses casos, o objetivo é o ganho saudável de massa muscular por meio de uma alimentação hipercalórica e nutritiva. Profissionais indicam alimentos ricos em proteínas, como ovos, queijo, frango e salmão.
Uma estratégia eficaz é fazer refeições a cada três horas para manter um balanço energético positivo. A chave está na combinação entre alimentação adequada e prática de exercícios.
A saúde não depende de um número na balança, mas do funcionamento harmonioso de todo o organismo. Por isso, a orientação profissional é fundamental em qualquer processo de mudança, seja para reduzir gordura ou ganhar massa muscular.
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A ciência destaca que cada corpo responde de maneira diferente aos estímulos. Assim, os planos de bem-estar devem ser adaptados às características individuais identificadas em avaliações médicas de rotina.