Falso magro: por que o peso na balança pode ser uma armadilha para a saúde

Estar dentro do peso ideal é, para muitos, o destino final da saúde. No entanto, em um Brasil onde quase 40% da população adulta é sedentária, um perfil silencioso e preocupante cresce nos consultórios: o "sedentário magro".

Diante desse cenário, especialista alerta que o número exibido na balança pode ser enganoso e esconder riscos importantes à saúde metabólica. Um alerta chama a atenção para um risco pouco percebido: a balança pode estar mentindo para você.

O antigo conceito de saúde baseado apenas no Índice de Massa Corporal (IMC) está caindo por terra, é o que explica a médica endocrinologista Fernanda Parra. "Muitas pacientes chegam ao consultório celebrando um peso estável, mas a bioimpedância revela uma realidade assustadora: uma porcentagem de gordura visceral altíssima escondida sob uma massa muscular quase inexistente. É a chamada obesidade oculta", explica Fernanda.





Gordura visceral: o "órgão doente" que você não vê





Diferentemente da gordura subcutânea, aquela que incomoda no espelho ou aperta o jeans, a gordura visceral é invisível e letal. Ela se aloja entre os órgãos vitais e funciona como um "órgão endócrino doente", disparando inflamações constantes pelo corpo. No sedentário magro, esse processo silencioso é o gatilho para doenças graves:





Diabetes Tipo 2: A resistência à insulina acontece mesmo sem excesso de peso aparente.

Esteatose hepática: O fígado acumula gordura de forma assintomática, podendo evoluir para quadros críticos.

Riscos cardiovasculares: As artérias inflamam devido à má composição corporal, aumentando as chances de infarto e AVC





Músculo: o seu "seguro de vida" em 2026

Para Fernanda Parra, o músculo precisa ser resgatado do campo da estética e levado para o campo da sobrevivência. "O tecido muscular é o motor do nosso metabolismo e de sobrevivência. Ele consome glicose, regula a saciedade e combate a inflamação. Quando paramos de nos mexer, esse motor desliga, facilitando doenças crônicas, perda de mobilidade, e menor expectativa de vida", ressalta.

O recado da especialista para este Dia Nacional do Combate ao Sedentarismo é claro: pare de perseguir números na balança e comece a gerenciar sua composição corporal. A musculação e o consumo estratégico de proteínas não são luxos para atletas, mas sim pilares inegociáveis para quem deseja envelhecer com saúde e vitalidade.