Flacidez ou excesso de gordura nas pálpebras: o que fazer

O olhar costuma ser uma das primeiras regiões do rosto a revelar os sinais do envelhecimento. Pálpebras pesadas, aspecto cansado e bolsas sob os olhos são queixas frequentes nos consultórios de cirurgia plástica. No entanto, um equívoco comum é acreditar que todas essas alterações têm a mesma origem.

Na prática, flacidez da pele e excesso de gordura são condições diferentes, que podem ocorrer isoladamente ou em conjunto, e exigem abordagens específicas. Saber identificar essas diferenças é fundamental para evitar diagnósticos precipitados e expectativas irreais em relação aos tratamentos disponíveis.

A flacidez é resultado, principalmente, do processo natural de envelhecimento. “Com o passar dos anos, ocorre redução da produção de colágeno e elastina, proteínas responsáveis pela sustentação e firmeza da pele. Como consequência, a pele das pálpebras perde elasticidade e tende a ficar mais fina e frouxa” explica Eduardo Sucupira, cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.



Eduardo alerta que, nas pálpebras superiores, essa flacidez pode formar uma dobra de pele que recobre parcialmente os olhos, transmitindo um aspecto de cansaço ou envelhecimento. “Em alguns casos, quando o excesso de pele é significativo, pode até interferir no campo visual, dificultando atividades como leitura e direção”, pontua o médico. “Já nas pálpebras inferiores, a flacidez pode favorecer o aparecimento de rugas finas, pele enrugada e perda da definição entre a pálpebra e a face”, explica.

O que caracteriza o excesso de gordura?



Diferentemente da flacidez, o excesso de gordura está relacionado às bolsas palpebrais. “Todos nós possuímos compartimentos de gordura ao redor dos olhos, cuja principal função é proteger o globo ocular”, ressalta Eduardo.



Com o envelhecimento ou por fatores hereditários, a membrana que mantém essa gordura em sua posição pode enfraquecer, permitindo que ela se projete para frente. O resultado é o surgimento das conhecidas bolsas sob os olhos ou volumes nas pálpebras superiores.















Essas bolsas podem aparecer mesmo em pessoas relativamente jovens, especialmente quando existe predisposição genética. Ou seja, nem sempre representam envelhecimento da pele.

É possível ter as duas alterações ao mesmo tempo?



Muitos pacientes apresentam simultaneamente excesso de pele e protrusão das bolsas de gordura. Nesses casos, tratar apenas um dos problemas dificilmente proporcionará um resultado harmonioso. Por isso, a avaliação individual é indispensável.



O cirugião ressalta que o especialista analisa não apenas a pele e a gordura, mas também fatores como posicionamento das sobrancelhas, qualidade muscular, formato dos olhos, volume facial e proporções do rosto. “Outro aspecto importante é que nem sempre o problema está exclusivamente nas pálpebras”, analisa.



A queda das sobrancelhas, conhecida como ptose da sobrancelha, pode empurrar a pele para baixo e criar a falsa impressão de excesso cutâneo. Da mesma forma, alterações musculares e até condições oftalmológicas podem produzir um aspecto semelhante. Essa é uma das razões pelas quais a avaliação médica detalhada é indispensável antes de indicar qualquer procedimento.

Como é feito o tratamento?

O tratamento depende da causa predominante. Quando o principal problema é a flacidez, pode haver indicação de procedimentos destinados à remoção do excesso de pele ou técnicas que estimulem sua firmeza em casos mais leves.



Quando há predominância das bolsas de gordura, o tratamento busca reposicionar ou remover parte desses compartimentos, preservando sempre um aspecto natural. O médico explica que atualmente, a tendência da cirurgia plástica moderna é conservar estruturas importantes, evitando resultados artificiais ou o aspecto de olhos "fundos", observado em técnicas antigas que retiravam gordura em excesso.



Nos pacientes que apresentam as duas alterações, a correção costuma envolver tanto o tratamento da pele quanto das bolsas, respeitando sempre as características individuais.

Blefaroplastia



A blefaroplastia, cirurgia das pálpebras, permanece como o procedimento capaz de tratar de forma mais completa tanto o excesso de pele quanto as bolsas de gordura, quando há indicação cirúrgica.















“Além do benefício estético, muitos pacientes relatam melhora na expressão facial, que passa a transmitir uma aparência mais descansada e natural. Nos casos em que o excesso de pele compromete a visão, a cirurgia também pode trazer ganho funcional importante”, pontua.



O objetivo atual da blefaroplastia não é modificar a identidade facial nem rejuvenescer de forma exagerada. A cirurgia moderna busca preservar as características individuais, proporcionando um resultado discreto, equilibrado e compatível com a anatomia de cada paciente.

Diagnóstico faz toda a diferença



Embora seja comum associar qualquer alteração nas pálpebras ao envelhecimento, cada paciente apresenta uma combinação própria de fatores anatômicos, genéticos e relacionados ao tempo.



Por isso, não existe um tratamento único que sirva para todos. “O sucesso de qualquer intervenção começa com um diagnóstico preciso, capaz de identificar se a principal causa do incômodo é a flacidez da pele, o excesso de gordura, a queda das sobrancelhas ou a associação dessas condições. Mais do que corrigir um detalhe estético, compreender a origem do problema permite oferecer um tratamento personalizado, seguro e com resultados naturais, princípio que norteia a cirurgia plástica contemporânea”, reforça Eduardo Sucupira.

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