Amizade entre humanos e pets: ciência explica os benefícios da relação
Estudos mostram como a convivência libera ocitocina e melhora a saúde mental; entenda como essa conexão poderosa e mútua funciona
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No Dia do Amigo, celebrado hoje (20/7), as homenagens costumam focar nas relações entre pessoas. Para milhões de brasileiros, no entanto, a amizade também envolve cães e gatos, que exercem um papel importante no bem-estar de seus tutores.
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O Brasil ocupa a terceira posição no ranking mundial de população pet, com 160,9 milhões de animais de estimação, segundo o Instituto Pet Brasil (IPB). Este cenário mostra a presença cada vez mais forte dos pets nos lares, onde se tornam parte dos vínculos afetivos das famílias.
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“Os pets ocupam um espaço cada vez mais importante dentro das famílias e a ciência ajuda a explicar por que essa relação é tão especial. Mais do que companhia, eles promovem conexões genuínas e contribuem para fortalecer vínculos”, afirma Kátia de Souza, Diretora de Assuntos Corporativos da Mars Pet Nutrition no Brasil.
A ciência por trás da amizade
Pesquisas do Instituto WALTHAM, centro global de ciência da Mars, mostram que interações como brincar, fazer carinho ou trocar olhares com cães e gatos estão associadas à liberação de ocitocina. O hormônio é conhecido por seu papel na criação de vínculos sociais e na sensação de bem-estar.
Essas respostas fisiológicas ajudam a explicar por que a convivência com os pets gera benefícios tanto para os animais quanto para seus tutores. Estudos apontam que a interação pode favorecer a redução do estresse e estimular conexões sociais.
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Os próprios animais apresentam reações positivas. Pesquisas recentes identificaram que a ocitocina em gatos está relacionada ao aumento do contato visual com humanos. Já estudos com cães demonstram que a interação com seus responsáveis favorece respostas hormonais que fortalecem a relação.
Impacto na saúde mental
Uma pesquisa conduzida pelo Instituto WALTHAM revela que a percepção dos tutores sobre esses benefícios é alta. Os dados mostram que:
- 86% dos entrevistados acreditam que os pets têm impacto positivo na saúde mental;
- 69% afirmam que eles ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade;
- 63% os consideram verdadeiros amigos.
“Quando compreendemos, por meio da ciência, os mecanismos que fortalecem a relação entre pessoas e animais, também entendemos a importância de incentivar uma convivência cada vez mais responsável e saudável”, completa Kátia.
Neste Dia do Amigo, a ciência reforça aquilo que milhões de tutores já vivenciam diariamente: uma amizade capaz de transformar, de forma positiva, a vida de ambos.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.