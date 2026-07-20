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Dia do Amigo: as melhores mensagens para celebrar nas redes sociais

Não sabe o que escrever? Selecionamos dezenas de frases e textos criativos para você copiar, colar e homenagear quem faz a diferença na sua vida

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
20/07/2026 11:38 - atualizado em 20/07/2026 11:39

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Dia do Amigo: as melhores mensagens para celebrar nas redes sociais
A alegria de celebrar a amizade inspira a criação de mensagens e fotos especiais neste Dia do Amigo crédito: FreePik

Que tal comemorar o Dia do Amigo, celebrado hoje (20/7), homenageando aquelas pessoas que tornam a vida mais leve e divertida. Se você é do time que fica horas olhando para a tela sem saber o que escrever, não se preocupe. Encontrar as palavras certas para expressar carinho e gratidão pode ser um desafio.

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A data foi criada pelo argentino Enrique Febbraro, inspirado na chegada do homem à Lua em 20 de julho de 1969. Para ele, o evento representava um gesto de amizade de toda a humanidade para com o universo.

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Para facilitar sua tarefa, preparamos uma seleção especial de mensagens para todos os estilos de amizade. São opções criativas, engraçadas e emocionantes para você simplesmente copiar e colar. Uma dica: adicione um detalhe pessoal ou uma memória de vocês para deixar a homenagem ainda mais única!

Frases curtas para status

Ideais para quem busca um toque de humor e carinho de forma rápida e direta. Perfeitas para o WhatsApp ou legendas de fotos nos stories.

  • Amizade é ter alguém para fazer nada junto e achar incrível.
  • Nossa sintonia não está no GPS, mas a gente sempre se encontra. Feliz Dia do Amigo!
  • “Com quem você estava rindo?” Com meu amigo, claro.
  • Obrigado por ser a pessoa com quem posso ser estranho sem julgamentos.
  • Algumas pessoas chegam e fazem sua vida melhor. Você é uma delas.
  • Amigo de verdade é aquele que sabe de todos os seus segredos e não te vende por 10 reais.

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Mensagens emocionantes para o feed

Para uma homenagem mais elaborada, acompanhando aquela foto especial. Use essas frases para demonstrar a profundidade da sua conexão.

  • Amizade não é sobre quem você conhece há mais tempo. É sobre quem chegou e nunca mais saiu do seu lado. Sou grato por ter você.
  • Entre risadas, conselhos e memórias, construímos uma história que levarei para sempre. Feliz Dia do Amigo para a melhor companhia de jornada.
  • Obrigado por transformar dias comuns em momentos extraordinários e por ser meu porto seguro nos dias de tempestade. Sua amizade é um presente.
  • A vida nos fez amigos porque nossa alma já sabia que precisávamos um do outro. Que a nossa parceria continue crescendo e se fortalecendo a cada dia.

Para celebrar a amizade verdadeira

Textos que capturam a essência daquela parceria para todas as horas, perfeitos para enviar em uma conversa privada ou em uma publicação dedicada.

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  • Mais que amigos, irmãos que a vida me deu. Em cada fase, em cada desafio e em cada conquista, sua presença fez toda a diferença. Obrigado por ser essa pessoa incrível.
  • Poucas coisas na vida são tão raras e preciosas quanto uma amizade verdadeira. A nossa é meu tesouro. Feliz dia para quem me entende, me apoia e me faz rir como ninguém.
  • Dizem que amigos são a família que a gente escolhe. E eu não poderia ter escolhido melhor. Que sorte a minha ter sua lealdade, seu afeto e sua companhia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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