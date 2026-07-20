Dia do amigo: as amizades mais icônicas da TV e do cinema

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Algumas histórias vão além de seus enredos principais e se tornam inesquecíveis pelos laços que apresentam. Seja na tela do cinema ou na maratona da sua série favorita, certas amizades nos cativam de tal forma que parecem saltar da ficção e nos ensinar sobre lealdade, companheirismo e apoio incondicional.

Essas conexões, muitas vezes, são o verdadeiro coração da narrativa, transformando momentos comuns em memórias marcantes. Elas nos mostram que, não importa o desafio, ter alguém com quem contar faz toda a diferença. Relembre algumas das amizades mais icônicas que marcaram gerações.

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“Friends”: a amizade no sofá de Nova York

É impossível falar de amizade na cultura pop sem mencionar o sexteto de "Friends". Monica, Chandler, Joey, Phoebe, Rachel e Ross definiram o que significa ser uma família escolhida. Seus apartamentos eram portos seguros, e o sofá laranja do Central Perk, um símbolo de união.

Durante dez temporadas, eles mostraram que a amizade verdadeira é sobre estar presente nos altos e baixos, com muito humor e um apoio que resiste ao tempo, às mudanças de carreira e aos romances complicados.

“Stranger things”: a união contra o sobrenatural

Em meio a monstros do Mundo Invertido e experimentos secretos do governo, a amizade entre Mike, Eleven, Dustin, Lucas, Will e Max é a força que move a cidade de Hawkins. A lealdade do grupo é testada a cada temporada, mas eles nunca desistem um do outro.

Eles nos lembram que os amigos são aqueles que enfrentam nossos medos conosco, mesmo quando esses medos têm nomes como Demogorgon ou Vecna. A coragem de um inspira a de todos.

“Harry Potter”: o trio que enfrentou a magia das trevas

A jornada de Harry, Rony e Hermione em Hogwarts é uma verdadeira aula sobre como as diferenças podem fortalecer uma amizade. A inteligência de Hermione, a lealdade de Rony e a coragem de Harry se complementam, formando um trio imbatível.

Juntos, eles enfrentaram muito mais do que provas de feitiços: encararam preconceito, perda e o bruxo mais temido de todos os tempos, provando que o amor e a amizade são as magias mais poderosas que existem.

“Thelma & Louise”: uma dupla em fuga pela liberdade

Este clássico do cinema redefiniu a amizade feminina nas telas. A jornada de Thelma e Louise começa como uma simples viagem de fim de semana, mas se transforma em uma fuga desesperada que fortalece seu vínculo de maneira irrevogável.

A lealdade inabalável de uma pela outra, mesmo diante das piores consequências, tornou a dupla um símbolo de cumplicidade e empoderamento. Elas mostram o que significa ter alguém que estaria ao seu lado até o fim.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.