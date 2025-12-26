Cinco destaques sobre a série 'Stranger Things'

A bem-sucedida série americana de fantasia "Stranger Things" voltou neste Natal à Netflix com três novos episódios de sua quinta e última temporada, antes do grande final, às 22h de 31 de dezembro no Brasil.

Confira a seguir cinco destaques sobre esta série lançada em 2016, que conta a história de um grupo de adolescentes de uma pequena cidade fictícia dos Estados Unidos que enfrentam criaturas sobrenaturais em um mundo invertido.

- Elenco estrelado -

"Stranger Things" trouxe de volta para as telas estrelas dos anos 1980, como Winona Ryder, indicada ao Globo de Ouro em 2017 pelo papel de Joyce Byers, e Matthew Modine ("Nascido para Matar"), que interpreta o Dr. Brenner.

Além deles, Robert Englund, que deu vida ao ícone do terror Freddy Krueger, faz uma participação na quarta temporada.

A série também impulsionou as carreiras de seus atores mais jovens, incluindo Millie Bobby Brown, que saltou para a fama com apenas 12 anos. Agora, aos 21, a atriz produz e protagoniza suas próprias superproduções, como o filme popular "Enola Holmes".

Finn Wolfhard, de 23 anos, que interpreta Mike Wheeler, lidera as últimas franquias de "It - A Coisa" e "Os Caça-fantasmas".

Em declarações à AFP em março de 2024, o jovem ator disse sobre o final de "Stranger Things": "Queremos dar uma despedida à altura de todos estes personagens. É preciso encontrar o equilíbrio para dar o final perfeito para cada um".

- Nostalgia oitentista -

Os irmãos Matt e Ross Duffer, criadores da série, capturaram o clima de clássicos da década de 1980, com homenagens aos mestres do gênero, de Steven Spielberg ("E.T., o extra-terrestre"), ao romance "It - A Coisa", de Stephen King, e dinâmicas de "Os Goonies".

Ao longo de cinco temporadas, os personagens de "Stranger Things" enfrentam monstros sobrenaturais vestindo calças jeans Levi's de cintura alta com camisetas de cores vibrantes e tênis Nike Cortez ou Vans.

Dos cabelos com corte cuia de Will Byers ao mullet desalinhado de Steve Harrington, a série deu vida nova a penteados emblemáticos.

Também ressurgiram objetos da época, como as bicicletas dos protagonistas ou o walkman de Max que reproduz a música "Running Up That Hill", de Kate Bush. Este sucesso de 1985 superou um bilhão de reproduções no Spotify, e em junho de 2022, chegou ao primeiro lugar do ranking britânico, um recorde 37 anos depois de seu lançamento.

- Fenômeno global -

"Stranger Things" se tornou um fenômeno global. É uma das séries mais assistidas da Netflix e transformou a gigante do streaming em uma potência cultural.

Cada episódio tem um orçamento estimado de dezenas de milhões de dólares, o que supera o custo de produção de muitos filmes de Hollywood.

- Lição de marketing -

O sucesso da quinta temporada de "Stranger Things", que registrou cerca de 60 milhões de visualizações no lançamento dos primeiros episódios no fim de novembro, também se reflete em sua presença em cartazes no espaço público em capitais de todo o mundo.

"A série me fez amar os anos 1980, eu a assisti com meu pai, que viveu nessa época", disse à AFP, em Paris, Pauline Lehobey, uma assistente veterinária de 29 anos, enquanto segurava uma imagem do monstro Demogorgon.

- Universo "Stranger Things" -

A série saltou para os palcos do West End londrino e da Broadway, com a peça teatral "Stranger Things: The First Shadow", que estreou no fim de 2023.

Esta prequel, ambientada em 1959, explora as origens de Henry Creel antes de se transformar em Vecna, um dos vilões da trama.

A Netflix anunciou para 2026 uma série de animação ambientada entre as temporadas 2 e 3, que tentará resgatar o clima dos "desenhos animados das manhãs de sábado", como "Transformers" e "Os Caça-fantasmas".

A plataforma de streaming também aposta em produções em torno de personagens secundários, como a irmã mais velha de Mike, Nancy Wheeler, e o amigo de Dustin, Eddie Munson.

