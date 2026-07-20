Dia do Amigo: conheça a história por trás da data que celebra a amizade

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Você sabe por que o Dia do Amigo é comemorado nesta segunda-feira (20/7)? A origem da celebração, popular no Brasil e em outros países da América do Sul, tem a ver com um dos maiores feitos da humanidade: a chegada do homem à Lua.

A ideia surgiu em 1969 com o argentino Enrique Ernesto Febbraro, um homem de múltiplos talentos — odontólogo, psicólogo, doutor em filosofia e músico. Ele assistiu à transmissão da missão Apollo 11 e viu naquele momento um símbolo de união global. Para Febbraro, se as pessoas de todo o mundo podiam se conectar para acompanhar um evento tão grandioso, elas também poderiam celebrar os laços de amizade que as unem.

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Inspirado por esse sentimento, ele escreveu cerca de mil cartas e as enviou para mais de 100 países. Na mensagem, defendia que o dia 20 de julho se tornasse a data oficial para homenagear os amigos. A proposta foi bem recebida e, aos poucos, começou a ganhar força, especialmente na América do Sul.

A Argentina foi o primeiro país a oficializar a data, que se tornou uma das celebrações mais importantes do calendário local, com restaurantes lotados e picos de mensagens entre amigos. A comemoração depois se espalhou por Brasil, Uruguai e outros lugares, com o objetivo simples de criar um dia para ligar, encontrar e agradecer àquelas pessoas especiais que caminham ao nosso lado.

Outras datas para celebrar a amizade

Apesar da popularidade do dia 20 de julho, é comum encontrar outras datas dedicadas à amizade. A Organização das Nações Unidas (ONU), por exemplo, instituiu em 2011 o Dia Internacional da Amizade, celebrado oficialmente em 30 de julho. A data foi criada para promover a cultura da paz entre os povos.

No Brasil, também é comum ver manifestações de carinho entre amigos no dia 18 de abril, embora esta data não tenha uma origem oficial clara e seja mais difundida popularmente. Independentemente do dia, o mais importante é o significado por trás da celebração: valorizar um dos vínculos mais importantes da vida.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.