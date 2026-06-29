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Casa e Decoração

Como preparar a casa para receber amigos de última hora sem estresse

Do sofá aconchegante à iluminação ideal; veja dicas práticas de organização e decoração para deixar seu lar perfeito para celebrar com amigos

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
29/06/2026 08:47

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Como preparar a casa para receber amigos de última hora sem estresse
Reunir amigos em casa para um momento de descontração e petiscos, um dos segredos para um encontro perfeito e sem estresse. crédito: Pexels/ Helena Lopes

Organizar um encontro de última hora em casa não precisa ser sinônimo de correria ou estresse. Com alguns ajustes rápidos e inteligentes, é possível transformar o ambiente e garantir que todos se sintam acolhidos e confortáveis para aproveitar o momento.

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O segredo está em focar nos espaços que serão mais utilizados e nos detalhes que realmente fazem a diferença na percepção dos convidados. Uma organização direcionada economiza tempo e energia, permitindo que você também curta a noite sem preocupações.

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Checklist expresso para não esquecer nada

Para otimizar o tempo, concentre-se nas áreas de maior circulação. Uma limpeza rápida e a organização de pontos-chave são suficientes para deixar a casa pronta para a diversão.

  • Entrada livre: a primeira impressão conta muito. Libere o hall de entrada, guarde sapatos, casacos e correspondências que possam estar acumulados. Um caminho livre e organizado passa uma sensação imediata de boas-vindas.

  • Sala de estar convidativa: afofe as almofadas do sofá, dobre as mantas e retire objetos que não pertencem ao ambiente, como copos ou pratos. Uma superfície de centro limpa e organizada já transforma o visual do cômodo.

  • Banheiro em ordem: este é um ponto de atenção fundamental. Garanta que o espelho e a pia estejam limpos, troque a toalha de rosto por uma limpa e verifique se há papel higiênico e sabonete disponíveis.

Crie a atmosfera perfeita

Com a casa minimamente organizada, o próximo passo é criar um clima agradável. A iluminação certa muda tudo. Evite a luz principal, que costuma ser forte e direta. Prefira usar abajures, luzes indiretas ou até lâmpadas inteligentes com cores ajustáveis para deixar o ambiente mais íntimo e aconchegante. Velas também são uma ótima opção, desde que posicionadas em locais seguros.

Uma boa trilha sonora preenche o espaço antes mesmo da chegada das pessoas. Prepare uma playlist com antecedência em seu serviço de streaming favorito ou simplesmente peça ajuda ao seu assistente de voz para criar o clima perfeito. Escolha músicas que combinem com o perfil dos seus amigos, seja para um momento mais animado ou tranquilo.

Para a praticidade de todos, centralize as comidas e bebidas em um único local, como um aparador ou uma mesa de canto. Isso cria uma "estação de serviço" e evita que as pessoas circulem o tempo todo pela cozinha, facilitando a interação no ambiente principal.

Por fim, pense em como as pessoas vão se acomodar. Se não houver cadeiras para todos, espalhe pufes e almofadões pelo chão. Mover um pouco os móveis para abrir espaço e criar pequenas rodas de conversa também ajuda a estimular a interação e o conforto.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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