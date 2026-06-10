Os animais têm amigos? O que as pesquisas revelam sobre vínculos que podem durar anos ou até a vida inteira

Em diferentes cantos do planeta, estudos recentes vêm mostrando que a vida social dos animais é mais complexa do que se imaginava. Pesquisadores observam laços duradouros entre indivíduos de diversas espécies, com interações que lembram, em alguns aspectos, o que humanos costumam chamar de amizade. Ademais, esses vínculos nem sempre se explicam apenas por interesse imediato em alimento, proteção ou reprodução.

A partir de longos acompanhamentos em campo e em centros de pesquisa, etólogos e biólogos comportamentais identificam padrões de convivência estáveis, que se repetem ao longo de meses ou anos. Há casos em que dois animais passam muito tempo juntos, cooperam com frequência, se apoiam em conflitos e parecem escolher mutuamente a companhia um do outro. Assim, para descrever esse fenômeno, muitos cientistas usam o termo amizade no reino animal, ainda que com cuidado conceitual.

Há casos em que dois animais passam muito tempo juntos, cooperam com frequência, se apoiam em conflitos e parecem escolher mutuamente a companhia um do outro – depositphotos.com / vladvitek



O que a ciência entende por amizade no reino animal?

No contexto científico, falar em amizade entre animais exige definições claras. Em geral, os pesquisadores evitam atribuir emoções humanas de forma automática e preferem trabalhar com comportamentos observáveis. Assim, fala-se em amizade animal quando há relações sociais estáveis, seletivas e de longo prazo entre indivíduos, com benefícios recíprocos ao longo do tempo.

Alguns critérios usados em estudos de sociabilidade incluem:

Preferência por determinados parceiros , passando mais tempo ao lado de alguns indivíduos do que de outros.

, passando mais tempo ao lado de alguns indivíduos do que de outros. Cooperação regular em tarefas como defesa contra predadores ou cuidado de filhotes.

em tarefas como defesa contra predadores ou cuidado de filhotes. Apoio em conflitos , quando um animal intervém em brigas para ajudar sempre os mesmos aliados.

, quando um animal intervém em brigas para ajudar sempre os mesmos aliados. Contato físico afiliativo , como brincadeiras, toques suaves, limpeza de pelos ou penas e vocalizações específicas.

, como brincadeiras, toques suaves, limpeza de pelos ou penas e vocalizações específicas. Persistência da relação ao longo de vários anos, mesmo diante de mudanças no grupo.

Esses elementos, combinados, formam o que alguns autores chamam de laços de amizade animal. Porém, o debate sobre o uso do termo continue em aberto na literatura científica.

Amizade entre primatas, elefantes, golfinhos e outras espécies

Entre primatas, como babuínos, chimpanzés e macacos-prego, as relações de amizade têm sido documentadas de forma detalhada. Em vários grupos, fêmeas e machos formam duplas ou pequenos círculos de parceiros de confiança. Afinal, esses animais se envolvem em limpeza mútua de pelos, brincadeiras frequentes e apoio em brigas. Estudos de longo prazo mostram que indivíduos com laços sociais fortes tendem a ter mais filhotes que sobrevivem e a viver mais tempo.

Em elefantes, observações na África e na Ásia indicam que fêmeas adultas formam redes de parceria com laços consistentes por muitos anos. Elas caminham juntas, ajudam no cuidado dos filhotes umas das outras e demonstram atenção especial quando alguma companheira está ferida ou debilitada. Ademais, há relatos de elefantes que retornam repetidamente ao local onde uma parceira morreu, comportamento interpretado como sinal de memória social intensa.

Entre golfinhos, pesquisadores identificaram núcleos de amizade estáveis, em que determinados indivíduos caçam em conjunto, se deslocam em formação próxima e emitem vocalizações específicas quando se reencontram. Em algumas populações, machos formam pares ou trios que podem durar décadas, cooperando inclusive em interações com outros grupos.

Cavalos e lobos também apresentam sinais de vínculos duradouros. Em grupos de cavalos, certos animais preferem pastar e descansar ao lado dos mesmos parceiros, trocando cuidados de pele e se protegendo mutuamente de eventuais ameaças. Em alcateias de lobos, além dos laços familiares, há associações preferenciais para caça e brincadeiras, com indivíduos que buscam repetidamente a companhia de alguns membros específicos.

As amizades animais vão além da sobrevivência básica?

Uma questão central para a ciência é entender até que ponto esses laços sociais vão além de estratégias de sobrevivência. Por um lado, é claro que relações estáveis trazem vantagens práticas, como maior proteção contra predadores, maior eficiência na busca por alimento e apoio no cuidado com filhotes. Por outro, a manutenção de vínculos por muitos anos, mesmo quando não há benefício imediato evidente, sugere uma dimensão mais complexa.

Pesquisas em aves sociais, como corvos e papagaios, revelam parcerias que não se limitam à reprodução. Alguns indivíduos passam longos períodos interagindo com o mesmo parceiro, dividem alimento, brincam e se defendem mutuamente em disputas. Em experimentos controlados, certos pássaros demonstram preferência por aliados com quem já tiveram interações cooperativas anteriores, o que indica memória social e escolha de parceiros de confiança.

Mesmo assim, cientistas costumam evitar afirmar que esses animais sentem amizade exatamente como humanos. Em vez disso, a descrição mais aceita é que há laços afetivos e sociais complexos, moldados pela evolução da cooperação e da vida em grupo. Esses laços podem envolver emoções, mas o modo como esses sentimentos são vividos por cada espécie ainda é objeto de investigação.

Como as amizades no reino animal impactam saúde e sobrevivência?

Estudos de longo prazo mostram que amizades animais influenciam diretamente a saúde e o bem-estar. Em babuínos, por exemplo, fêmeas com laços sociais fortes apresentam níveis mais baixos de hormônios ligados ao estresse e maiores taxas de sobrevivência de seus filhotes. Algo semelhante foi observado em algumas populações de golfinhos, em que indivíduos com muitas relações cooperativas tendem a ter maior sucesso reprodutivo.

Entre elefantes, redes de apoio social ajudam a lidar com períodos de seca ou escassez de recursos. Grupos coesos compartilham informações sobre locais com água e alimento, e o cuidado coletivo com filhotes aumenta a chance de que os jovens atinjam a idade adulta. Em lobos, parcerias estáveis favorecem caçadas mais eficientes, o que se traduz em melhor condição física do grupo.

Os pesquisadores também observam que animais socialmente isolados ou excluídos do grupo podem apresentar sinais de estresse crônico, adoecimento mais frequente e até menor expectativa de vida. Isso reforça a ideia de que laços sociais de amizade, em diversas espécies, são parte fundamental da adaptação à vida em grupo, com efeitos diretos na sobrevivência.

Em grupos de cavalos, certos animais preferem pastar e descansar ao lado dos mesmos parceiros, trocando cuidados de pele e se protegendo mutuamente de eventuais ameaças – depositphotos.com / AndrewLozovyi

O que o estudo das amizades animais revela sobre a evolução da sociabilidade?

O interesse científico pelas amizades no reino animal cresce justamente porque esse tema ajuda a entender a origem da sociabilidade e das emoções em humanos e em outros animais. Ao comparar espécies distantes, como primatas, elefantes, golfinhos, cavalos, lobos e aves, pesquisadores procuram elementos em comum nos vínculos de longo prazo.

Quando diferentes espécies, em ambientes variados, formam relações duradouras, cooperativas e seletivas, isso sugere que a capacidade de criar laços fortes surgiu repetidas vezes ao longo da evolução. Esses vínculos podem ter funcionado como uma espécie de capital social, aumentando as chances de cada indivíduo enfrentar desafios ambientais, conflitos internos e mudanças no habitat.

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À medida que novas tecnologias de monitoramento, como coleiras com GPS e análise de vocalizações, se tornam mais acessíveis, o conhecimento sobre essas relações tende a se ampliar. A ciência segue investigando como essas amizades animais surgem, se mantêm e se transformam ao longo da vida, contribuindo para uma visão mais ampla da vida social e emocional no mundo natural.